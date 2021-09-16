











Биткойн, «анфан терибль» мира финансов, постоянно фигурирует в новостях. Каковы риски вкладов в эту криптовалюту? И есть ли ему место в Княжестве?

У Брока Пирса (Brock Pierce), президента Bitcoin Foundation, большие планы на развитие в Княжестве. «Я думаю, что Монако должно принять биткоин по примеру Сальвадора», — сказал он нам на последнем саммите семейных офисов Ritossa Family Office. Эта страна, расположенная в Центральной Америке приняла биткоин в качестве своей основной валюты 9 июня, что вызвало много критики, в частности со стороны МВФ.

В настоящее время биткоин — это большое цифровое казино.

Но Брок Пирс благоразумен. Он утверждает, что принятие биткоина было бы прагматичным решением для Монако. «Биткойн есть в распоряжении у приблизительно 300 миллионов человек, которые располагают общим состоянием в 2 триллиона долларов», — говорит он. «Когда биткоин достигнет 100 000 долларов, большинство миллиардеров в мире будут биткоинщиками. Это довольно актуально. И если вы — Монако, то, наверное, хорошо, если вы подключены к этой системе».

Биткоин: большое цифровое казино?

Однако положение банков Монако совершенно иное. В интервью Monaco Tribune Эрве Ордиони (Hervé Ordioni), генеральный директор банка Edmond de Rothschild Monaco, прокомментировал предложение Брока Пирса как «решение, (которое), как мне кажется, глубоко противоречит интересам Княжества».

Как сказал президент банка Edmond de Rothschild Франсуа Поли (François Pauly), «на данный момент биткоин — это большое цифровое казино. Я в целом разделяю это мнение», — сказал он нам.

Критиковать биткоин — значит смотреть на вещи как они есть, а не на будущее.

Фредерик Гиртс (Frédéric Geerts), управляющий директор Rothschild Monaco, более дипломатичен. Он признает, что мир финансов развивается, но в то же время подчеркивает, что «ни Монако, ни семейные банки не собираются первыми выступать в этом вопросе». «Монако — это небольшое государство с осторожным характером, которое, прежде всего, хочет защитить интересы своих жителей». Поэтому в Княжестве биткоин-революция не предвидится.

Биткоин — энергетическая проблема?

Помимо нестабильности криптовалюты, существует вопрос энергетического воздействия майнинга биткоина. Согласно Индексу потребления электроэнергии биткоина Кембриджского университета, в настоящее время использование биткоина потребляет около 80 тераватт-часов электроэнергии в год, что примерно равно годовому энергопотреблению Финляндии.

Однако Брок Пирс утверждает, что критика энергопотребления биткоина означает неправильное понимание ситуации. «Раньше мы использовали китовую ворвань для производства энергии», — объясняет он. «Если бы мы сохранили этот метод в долгосрочной перспективе, мы бы не только уничтожили китов, но и быстро исчерпали бы запасы энергии».

Его тезис? Энергетические потребности биткоина заставят нас искать новые источники энергии. «По мере того как мы вступаем в цифровую эру, наша потребность в энергии станет главным фактором перехода на возобновляемые источники энергии», — утверждает он. «Критиковать биткоин — значит смотреть на вещи как они есть, а не в будущее».

Блокчейн — выгодная технология

Несмотря на многочисленные критические замечания, Эрве Ордиони признает, что у криптовалют есть свои преимущества. Среди них? Блокчейн — технология, появившаяся благодаря биткойну, которая делает финансовые операции более безопасными, а также более прозрачными. «В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что государства превратят традиционные валюты в криптоевро, криптодоллары и т.д., интегрировав технологии блокчейн в официальную валюту», — отмечает Эрве Ордиони.

Поэтому в Княжестве не следует исключать возможность создания платформ для криптовалютных транзакций. «Особенно это касается тех криптовалют, которые уже получили аккредитации от надзорных органов ряда государств, в частности, Франции, Швейцарии и Люксембурга».

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