Marina Development Corporation: ключевой игрок в преображении Вентимильи

Из комплекса открывается вид на порт и на Средиземное море © MDC

С момента своего основания компания наметила много проектов во всей Вентимилье в надежде привлечь богатую международную клиентуру.

После строительства нового порта Монако, Кала дель Форте, Вентимилья переживает полное преображение. Компания Marina Development Corporation (MDC) во главе с нидерландским бизнесменом и резидентом Монако, Робом Тиленом, принимает в этом активное участие.

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Международный инвестор и филантроп, Тилен также является основателем компании частного инвестиционного капитала – Waterland Private Equity Investments – благодаря которой он и сколотил своё состояние. Завидев с борта своего корабля порт Вентимильи в 2018 году, Тилен поместил «цветочную дверь Италии» в самый центр своей стратегии преобразования прибрежных городков в настоящие люксовые туристические направления.

Роб Тилен © Waterland

Marina di Ventimiglia – витрина компании

Ключевой проект MDC в Вентимильи – Борго дель Форте – включает в себя пятизвёздочный отель, 70 престижных квартир, ресторан Rocca с видом на порт и на Средиземное море, спортивный центр и парк отдыха площадью 18 000 м². Цель Роба Тилена ясна: привлечь международную клиентуру и придать Вентимилье сильную туристическую динамику, благодаря монакскому порту Кала дель Форте.

Культовый проект возрождения Вентимильи находится напротив порта © Marina Development Corporation

Чтобы оживить исторический центр, проект предусматривает связать Борго дель Форте по системе механических подъёмников напрямую с Виа Верди, откуда будет курсировать лифт в верхнюю часть города. Также предусмотрены автостоянка площадью 1 000 м² и панорамная набережная, чтобы улучшить связь между курортным комплексом и городом, в котором уже открылся новый ресторан, Venti, и кафе-мороженое Antica Gelateria d’Autore.

На восточном конце города MDC планирует построить международный кампус площадью 30 000 м² на месте старого железнодорожного депо Кампассо. Помимо международной школы в кампусе разместится олимпийский бассейн, фитнес-клуб, площадки для сквоша и тенниса, а также большие парки, чтобы наслаждаться окружающей красотой.

Кампус будет построен на месте железнодорожного депо Кампассо © Marina Development Corporation

Город, расположенный всего в нескольких километрах от Княжества, особенно хорошо вписывается в проект Тилена и MDC по созданию центра развлечений для международной клиентуры и, может быть, для особо любопытных туристов из Монако

MDC также расширила свою деятельность на Марина ди Пиза, где она разрабатывает схожий проект в устье реки Арно – Вилла Рондини. Если этот проект будет реализован, он будет включать в себя роскошные инфраструктуры и 38 квартир.

Амбициозные проекты и местные вызовы

Несмотря на свои амбиции и более 200 миллионов евро, инвестированных в этот проект, Борго дель Форте сталкивается с некоторыми трудностями. Часть муниципального совета и жителей Вентимильи выразили сомнения по поводу общественного интереса этих преобразований. Напряжение особо чувствуется вокруг проекта кампуса, цели которого до сих пор остаются неясными.

Чтобы продвигать свои проекты, в июне этого года рабочая группа MDC была сильно реорганизована, а в июле прошла встреча нового мэра Вентимильи, Флавио Ди Муро, с новой рабочей группой, чтобы найти общие решения и сделать проект более благотворным для жителей итальянского города.

По окончании этого совещания президент MDC, Ансельмо Де Титта, с уверенностью высказался о продвижении проекта: «Проект настолько богат идеями и качествами, что я уверен, что мы очень быстро достигнем наших целей. Мы – оптимисты и будем спокойно ждать следующего этапа нашего диалога».

Вентимилья: туризм, безопасность, крупные проекты… Флавио Ди Муро смотрит на вещи масштабно