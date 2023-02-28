В Вентимилье скоро появятся пятизвёздочный отель и 60 элитных резиденций

Фешенебельные здания над новой морской гаванью обещают захватывающий вид на Средиземное море.

Возрождение Вентимильи идёт своим чередом, и уже через несколько лет город будет выглядеть совершенно иначе. Девелоперская компания Marina Development Corporation представила эскиз будущего жилого и гостиничного комплекса, являющегося частью окончательного плана квартала Борго-дель-Форте.

Как указано в пресс-релизе, комплекс «будет состоять из пятизвездочного отеля на 70 номеров, а жилая часть будет включать 60 элитных квартир с террасами с видом на туристический порт города». В нем также упоминается, что эксплуатация недвижимости может быть доверена администрации отеля.

Вид из исторического центра Вентимильи © Marina Development Corporation

С точки зрения урбанистики, этот проект обещает идеально вписаться в окружающую среду, подчеркнув очарование старого города и новой гавани. Хотя идея состоит в том, чтобы создать «новое флагманское направление на Итальянской Ривьере, способное удовлетворить пожелания современных туристов», проект также имеет и «национальное значение». Огромное количество новых рабочих мест! «Только на этапе эксплуатации будет задействовано около 300 человек», — говорится в пресс-релизе девелоперской компании.

Реализация крупных проектов

Перепланировка набережной является частью более обширного проекта по модернизации яхтенной пристани в Вентимилье общей площадью 57 000 м², который предполагает инвестиции фонда BDF в размере 200 млн. евро. Он также включает в себя строительство ресторана La Rocca к западу от жилого и гостиничного комплекса, работы над которым начались в октябре прошлого года, и Club Italia, который превратит площадь Конституции в передовой центр ресторанной индустрии.

Вид из будущего ресторана La Rocca © Marina Development Corporation

Роберт Тилен вдохновляет возрождение Вентимильи

Не стоит забывать и о Borgo del Forte Campus, международном университетском городке площадью 30 000 квадратных метров, который будет построен на месте старой железнодорожной станции Кампассо.

Для строительства кампуса девелопер рассмотрел проектные предложения, представленные в рамках тендера четырьмя крупными архитектурными бюро в сентябре 2022 года. Непростой выбор для жюри, в состав которого вошли партнер Renzo Piano Building Workshop (RPBW) Франческа Бекки (Francesca Becchi), генеральный директор Avanzi Давиде Даль Мазо (Davide Dal Maso) и специальный советник Совета директоров Marina Development Corporation Роберт Тилен (Robert Thielen).

Уникальный многофункциональный комплекс, включающий полностью оборудованный спортивный зал, крытый бассейн и теннисные корты, будет открыт для посещения круглый год!