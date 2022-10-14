Университет «Borgo del Forte Campus» входит в гигантский элитный проект «Marina di Ventimiglia», направленный на развитие города после окончания строительства «Cala del Forte», нового порта, купленного Монако.

Компания Marina Development Corporation (MDC), руководящая проектом «Marina di Ventimiglia», не поскупилась на средства для Вентимильи. В ее планах – строительство огромного университетского городка на месте бывшей сортировочной станции Кампассо, в устье реки Нервия, а также большого жилого комплекса «Borgo del forte». Комплекс будет построен немного западнее, за новым портом, в старой части Вентимильи (Ventimiglia Alta), и будет состоять их пятизвездочного отеля и 60 элитных квартир с террасами.

Университетский городок на 500 студентов

23 сентября компания городской перепланировки MDC рассмотрела предложения нескольких итальянский архитектурных бюро по строительству зданий кампуса «Borgo del Forte» на площади 42 000 м2. Рядом с международным университетом в центре кампуса будет расположен колоссальный спортивный комплекс с олимпийским бассейном на 50 метров, полностью оборудованным спортивным залом, раздевалками и клубом на шесть теннисных кортов.

Вход в университет © One Works Вид изнутри © One Works Вид сверху © One Works Вид снаружи © MCA Вид сверху © MCA

На юге бывшее железнодорожное депо будет преобразовано в конгресс-холл с конференц-залом и офисами, выходящими на зеленый парк. Бывшая заводская гостиница примет спортсменов, студентов и преподавателей, а третье уже существующее здание будет использовано под приемную, офисы и кафетерию. В кампусе будет обустроено более 3 000 м2 для автостоянки.

Два отобранных проекта

Отобрано два итальянских архитектурных бюро: Mario Cucinella Architects (MCA) и One Works. Об этом объявила компания Marina Development Corporation, открывшая в последние месяцы конкурс лучших архитектурных решений. К концу года пока еще неизвестный руководитель будущего университета выберет одно архитектурное бюро.

«Мы с удовольствием приняли предложения четырех лучших архитектурных бюро Италии по строительству в Вентимильи кампуса «Borgo del Forte». Эти ценные предложения отвечают требованиям нашего тендера», отметил Джузеппе, председатель правления компании MDC. «Это говорит о важности и качестве проекта городской перепланировки Marina di Ventimiglia, который мы ведем совместно с местной и региональной администрацией уже более двух лет, направленного на возрождение западной Лигурии посредством строительства нового отеля, жилья и учебно-спортивного комплекса.»

Напомним, что проект «Marina di Ventimiglia» на 57 000 квадратных метрах площади потребует инвестиций в размере более 200 миллионов евро. Роберт Тилен вдохновляет возрождение Вентимильи. Этот голландский бизнесмен и резидент Монако стремится сделать из Вентимильи одновременно роскошный, молодой и туристический город. Он на правильном пути!