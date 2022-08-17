Вентимилья растёт и расширяется в западном направлении благодаря массивной застройке.

Еще несколько лет назад город цветов казался погруженным в сон. Мало-помалу он приходил в упадок и терял свое великолепие. Но вот уже несколько лет, как город оживает, и происходит это, в частности, благодаря одному масштабному проекту.

© Marina Development Corporation

Новая портовая гавань в Вентимилье вдохнула новую жизнь в итальянский город. Состоятельный нидерландец и резидент Монако Роберт Тилен (Robert Thielen) является ее основным девелопером. Бизнесмен инвестировал более 200 миллионов евро в несколько проектов в самом сердце Вентимильи. Его цель – преобразить город цветов и превратить его в известное по всему миру туристическое направление.

Интерес к итальянскому городу возник в 2018 году, когда стало известно, что в Вентимилье будет построен третий порт, принадлежащий Монако. Прибыв в Кала-дель-Форте, нидерландский инвестор открыл для себя это место и сразу же попал под его обаяние. Параллельно со строительством монегасского порта, Роберт Тилен запускает и свои собственные новаторские проекты.

Wikipedia Commons – Роберт Тилен

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4 ведущих проекта

© Marina Development Corporation – Синим цветом выделены зоны, относящиеся к проекту Роберта Тилена

Компания Marina Development Corporation и инвестиционный фонд BDF отвечают за «проект возрождения города». Участок Борго-дель-Форте площадью 57 000 м², возвышающийся над портом Кала-дель-Форте, готов к урбанизации. Значительная часть пространства будет отдана под парки и сады. Как из-под земли растут пятизвездочные отели, спа, рестораны, апартаменты, и пейзаж преображается по мере продвижения строительства.

© Marina Development Corporation

Ресторан La Rocca в самой западной части города имеет все шансы стать новым модным местом в Вентимилье. В заведении площадью 805 м² будет две больших террасы с видом на Средиземное море и портовую гавань

© Marina Development Corporation

В том же новом строящемся квартале, в полностью обновленных старинных зданиях, расположится Club Italia Piazza della Costituente. На разных этажах бывшего здания ACI откроются рестораны, бары и бутики.

© Marina Development Corporation

И наконец, на другом конце города, в его восточной части, Роберт Тилен задумал возвести кампус. Это отличная идея, благодаря которой население города помолодеет, и сам город засверкает новыми красками. Borgo del Forte Campus разместится на площади 30 000 м². Помимо международной школы, там будет олимпийский бассейн, фитнес-центр, площадки для сквоша, теннисные корты и обширные зеленые насаждения, где можно будет отдохнуть.

© Marina Development Corporation

Проекты, относящиеся к Вентимилье, развиваются полным ходом, и Роберт Тиелен уже нашел следующее место, которое он хочет преобразить: это портовая гавань города Пизы.