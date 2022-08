La ville reprend des couleurs et s’agrandit vers l’ouest grâce aux grands chantiers en cours.

Jusqu’à il y a quelques années, la cité des fleurs semblait sombrer lentement dans un sommeil. La ville se dégradait peu à peu et perdait de sa superbe. Pourtant, depuis quelques années, la ville reprend vie et notamment grâce à un projet d’envergure.

© Marina Development Corporation

La nouvelle Marina de Vintimille impulse un nouveau coup de jeune à la ville italienne. Robert Thielen, riche homme d’affaires néerlandais et résident monégasque, en est le principal promoteur. En effet, M. Thielen a investi plus de 200 000 millions d’euros dans plusieurs projets ancrés au cœur de la ville. L’objectif est de développer la cité des fleurs afin de la transformer en une destination touristique internationale.

Cet intérêt pour la ville italienne est apparu, en 2018, avec la découverte du troisième port monégasque en construction à Vintimille. A travers le port Cala del Forte, l’investisseur néerlandais découvre la ville et tombe immédiatement sous son charme. En parallèle de la construction du port monégasque, Robert Thielen initie ses propres projets novateurs.

Wikipedia Commons – Robert Thielen

4 grands projets

© Marina Development Corporation – En bleu, les zones du projet de Robert Thielen

La société Marina Development Corporation et le fonds d’investissements BDF sont chargés du « projet de régénération urbaine. » La zone supérieure au port Cala del Forte, Borgo del Forte, comprend 57 000 m² prêts être urbanisés et mis en valeur faisant la part belle aux parcs et aux jardins. Hôtels 5 étoiles, spa, restaurants, appartements, le paysage au-dessus du port se métamorphose en fonction de l’avancée des travaux.

© Marina Development Corporation

Le restaurant La Rocca, tout à l’ouest de la ville, a de grandes chances d’être le nouveau lieu tendance de Vintimille. D’une surface de 805 m², le restaurant va disposer de deux grandes terrasses avec vue sur la Méditerranée et la Marina.

© Marina Development Corporation

Toujours au sein du nouveau quartier en construction, le Club Italia Piazza della Costituente va prendre racine dans d’anciens bâtiments destinés à être complètement rénovés. Restaurants, bars et boutiques seront partagés sur les différents niveaux de l’ancien édifice de l’ACI.

© Marina Development Corporation

Enfin, à l’autre bout de la ville, à l’est, Robert Thielen a pensé faire un Campus. Une bonne idée qui pourrait faire rajeunir la population et rayonner la ville. Le Borgo del Forte Campus occupera 30 000 m². Il abritera, en plus d’une école internationale, une piscine olympique, un centre de fitness, des terrains de squash, de tennis et de larges espaces verts pour profiter de l’environnement.

© Marina Development Corporation

Les projets à Vintimille sur les rails et bien lancés, Robert Thielen a déjà trouvé le futur emplacement à mettre en valeur : la Marina di Pisa.