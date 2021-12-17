Предприниматель Робер Тилен (Robert Thielen) собирается инвестировать в регионы Вентимилья и Лигурия, с целью преобразить их в область с «высоким туристическим потенциалом».

Стоимость проекта Робера Тилена по развитию Вентимильи и ее окрестностей составила 240 миллионов. Этот филантроп – не кто иной, как голландский бизнесмен и резидент Монако, влюбленный в Лигурию.

В 2018 году владеющий собственной яхтой в Монако Робер Тилен открывает для себя новый порт, построенный Княжеством в Вентимилье. Очарованный красотой пейзажа и наследием города, он решает вложить внушительную сумму денег, дабы превратить его в элитный курорт.

Реализация масштабного проекта, оцениваемого в 240 миллионов евро, будет поручена компании Marina Development Corporation и инвестиционному фонду BDF. Проект был представлен владельцам земельных участков и избранным итальянским представителям, после чего был одобрен большинством голосов. Таким образом, облик города Вентимилья претерпит изменения в течение ближайших месяцев, а то и лет.

Интерес Робера Тилена вызывает также и другая область в Италии – устье реки Арно в Тоскане. В его планах модернизировать все побережье яхтенного порта Марина ди Пиза и сделать его престижным курортом.

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Возведение новых детских площадок

Первым делом Робер Тилен взялся за возведение детской игровой площадки в Ла Колла (Вентимилья Альта). По многочисленным просьбам местных жителей, этот проект обеспечит игровой зоной местных итальянских ребят. Детская площадка была спроектирована компанией Marina Development Corporation и оформлена в средневековой тематике.

Гаэтано Скуллино (Gaetano Scullino) – мэр Вентимильи – выразил свое восхищение и благодарность Роберу Тилену. «Сегодня он подарил нам эту небольшую игровую площадку, которая станет прекрасным подарком для детей, проживающих в историческом центре города, – рассказывает он в интервью Sanremo News. – Мы благодарим его за вклад, который он вносит в развитие Вентимильи».

300 новых рабочих мест и спортивно-образовательное учреждение

Джузеппе Ното (Giuseppe Noto)– генеральный директор компании Marina Development Corporation – подтвердил Sanremo News, что в ближайшие несколько лет в регионе появится около 300 новых рабочих мест. На новые должности будут набраны сотрудники за счет инвестиций, предусмотренных Робером Тиленом.

Среди других проектов, запланированных инвестором из Монако – создание спортивно-образовательного учреждения в Лигурии. Международная учебная организация предполагает набор порядка 500 учащихся, желающих получить образование в области спорта.