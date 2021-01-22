











Совершенно новый катер вскоре начнет курсировать между портами Монако в Княжестве и Италии. Пробные рейсы начнутся в конце февраля — ожидается, что на регулярной основе шаттл заработает с мая.

В портах Монако — новая техника: невероятно мощный катер стоимостью 1,2 млн евро. Его название — Monaco One. Это 12-местное судно будет курсировать между тремя портами Монако. Третий порт Кала-дель-Форте (Cala del Forte), открытый в октябре 2020 года, находится в Италии. Новый шаттл начнет работать к Гран-при Монако, однако трансфер будет доступен не всем. На борт допустят только тех, у кого есть бизнес в итальянском городе.

Катер имеет форму перевернутого крыла. Этот дизайн объединяет морскую и авиационную технику. Даниэль Реалини (Daniel Realini), заместитель генерального директора Monaco Ports Operating Company.

Экологичнее, чем вертолеты

Катер, построенный французской компанией Advanced Aerodynamic Vessels, оснащен двумя двигателями мощностью 350 лошадиных сил и может развивать максимальную скорость 93 км/ч. Столь высокая скорость означает, что путешествие между Монако и Вентимильей теперь займет всего 10-15 минут. На машине поездка займет больше получаса.

Еще одна отличительная черта катера — низкий расход топлива. По словам конструкторов, «он потребляет на 50% меньше топлива, чем стандартная лодка, движущаяся с той же скоростью». Говорят, что он даже эффективнее вертолетов.