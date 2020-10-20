











15 октября яхт-клуб Tuiga открыл третий порт Монако. Деталь: La Marina di Cala del Forte находится не в Монако, а в итальянской Вентимилье.

Порт Hercule и гавань Fontvieille переполнены, что вызывает сложности для небольшого государства, каким является Монако. Решение? Сделка с итальянскими соседями.

В конце 2016 года Монако решило купить дилерскую сеть туристического порта Вентимилья на следующие 85 лет. После нескольких лет работы порт La Marina di Cala del Forte частично открыт для зимнего сезона. Ожидается, что порт будет принимать от 30 до 50 яхт в течение нескольких следующих недель.

Скромное открытие

Из-за пандемии и недавнего шторма «Алекс», опустошившего некоторые районы Ривьеры и разрушившего один из мостов в Вентимилье, торжественное открытие порта прошло сдержанно. На нем присутствовали только избранные представители Монако и итальянские чиновники. Традиционная торжественная церемония открытия ожидается в начале лета 2021 года.

Порт La Marina di Cala del Forte вмещает до 178 судов. Здесь есть несколько сотен парковочных мест, а в апреле откроется торговый район. Порт находится всего в двадцати минутах езды от Монако.