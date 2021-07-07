











Третий порт Монако находится в итальянской Вентимилье.

2 июля Князь Монако Альбер II вместе с детьми и племянницей Камиллой Готтлиб, «крестной мамой» яхты Monaco One, открыл новый порт в Кала-дель-Форте в присутствии мэра Вентимильи Гаэтано Скаллино (Gaetano Scullino).

Новая современная и безопасная гавань для яхт обеспечивает до 178 мест. Порт располагается всего в 20 минутах езды от Княжества — идеальное место для причала наряду с портами Эркюль и Фонвьей.

Порт в Кала-дель-Форте (Cala del Forte) — это символ восстановления Вентимильи, пострадавшей от пандемии коронавируса и от шторма «Алекс». Этот союз между Монако и Вентимильей укрепляет исторические связи и «открывает реальные перспективы на будущее». Речь идет не только о яхтенной индустрии, но и о перспективах трудоустройства для жителей Вентимильи, а также о экономическом и социальном развитии региона. «Это действительно проект, где каждая сторона в выигрыше», — сказал Князь Монако в интервью Monaco Info.

Monaco One — яхта будущего

Открытие порта стало возможностью увидеть яхту Monaco One с Князем Альбером II на борту. Катер вмещает до 12 пассажиров и преодолевает расстояние между Монако и Вентимильей всего за 10 минут. Среди плюсов — потребление электроэнергии, которое на 50% ниже, чем у других катеров, а также инновационное устройство мониторинга, которое отслеживает морских млекопитающих в режиме реального времени.

© Michael Alesi

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