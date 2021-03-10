











В понедельник, 8 марта, Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb), в присутствии Князя Альбера II и нескольких членов Княжеской семьи, окрестила морской шаттл Monaco One, который соединит Монако с новым портом в Вентимилье.

Камилла, дочь принцессы Монако Стефании, оказалась в центре внимания этой церемонии спуска на воду Monaco One, потому что согласилась выступить «крестной матерью» этого футуристичного катамарана. Церемония состоялась на причале Яхт-клуба Монако, спустя месяц после прибытия шаттла в порт Эркюль.

Перед спуском на воду, этот катамаран (который свяжет Монако со своим третьим портом в итальянской Вентимилье), получил благословение от монсеньора Давида, архиепископа Монако. В соответствии с морской традицией, Камилла Готтлиб разбила о борт судна карамельную бутылку.

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Что особенного в Monaco One?

Особенностью шаттла «Monaco One» является его скорость. Действительно, это небольшое судно может достигать скорости в 51 узел и доставить пассажиров из одного порта в другой за двенадцать минут. Другой «фишкой» является его небольшое энергопотребление. Катамаран потребляет на 50% меньше электроэнергии, чем обычная лодка. Кроме этого, специальное оборудование, установленное на судне, позволяет отслеживать перемещения морских млекопитающих в режиме реального времени.

Ввод в эксплуатацию запланирован на Гран-при Монако в мае этого года. В то же время, следует отметить, что Общество эксплуатации портов Монако не планирует использовать судно в целях туризма.







Фотографии: Eric Mathon / Palais Princier — Michael Alesi / Direction de la Communication