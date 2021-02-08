











4 февраля катер Monaco One, который обеспечит сообщения между портами Монако и Вентимильей, прибыл в порт Эркюль. Судно на двенадцать мест сразу отправилось в плаванье для сертификации.

Катер, приобретенный Monaco Ports Exploitation Company за 1,2 млн евро, был спроектирован в Ла-Рошели. Катер был перевезен грузовым судном из Приморской Шаранты и прибыл в порт Генуи 2 февраля перед тем, как попасть в Монако. Катер прошел несколько испытаний за пределами Княжества, чтобы получить окончательную сертификацию от Registro Italiano Navele, морского классификационного общества.

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«Это последние квалификационные испытания для приема катера. Это вопрос скорости, маневренности, уровня шума двигателя и всех других технических деталей», — сказал Даниэль Реалини (Daniel Realini), заместитель управляющего директора Société monégasque International Portuaire в комментарии для Monaco-Matin.

Поездка за 12 минут

В ближайшие недели судно будет пришвартовано в порту Кала-дель-Форте в Вентимилье, чтобы пройти окончательную корректировку и ходовые испытания. Помимо футуристического внешнего вида, катер может развивать скорость до 51 узла и преодолеть дистанцию между Монако и Вентимильей за двенадцать минут. Значительная экономия времени клиентов портов Монако и Каса-дель-Форте.

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При скорости 47 узлов шаттл потребляет 110 литров топлива в час, что составляет половину от обычного катера. Ввод в эксплуатацию запланирован во время Гран-при Монако в мае. Операционная компания Monaco Ports не будет предлагать «Monaco One» широкой публике.