Ce troisième port de la Principauté a la particularité de se trouver à Vintimille, en Italie.

Ce vendredi 2 juillet, le Prince Albert II, ses enfants et sa nièce, Camille Gottlieb, marraine du Monaco One, ont inauguré le nouveau port Cala del Forte en compagnie du maire de Vintimille, Gaetano Scullino.

La nouvelle marina neuve, sécurisée et à la pointe de la technologie peut contenir jusqu’à 178 places pour bateaux. Située à seulement 20 minutes de la Principauté de Monaco, c’est un endroit idéal pour accoster, au même titre que le Port Hercule et le Port de Fontvieille.

Cala del Forte apparaît comme un symbole fort de rétablissement pour Vintimille qui a été touché économiquement par la crise sanitaire et la tempête Alex. De plus, cette alliance entre Monaco et Vintimille renforce un lien historique et « offre une vraie perspective d’avenir aussi. D’avenir de développement, non seulement de l’activité du yachting, des possibilités d’accueil dans ce port de Cala del Forte, mais aussi offre des perspectives d’emplois et de développement économique et social pour Vintimille et sa région. C’est vraiment un projet […] gagnant-gagnant. » a précisé le Prince au micro de Monaco-Info.

Monaco one, une navette avant-gardiste

Cet évènement a été l’occasion de voir le bateau Monaco One en action avec le Prince Albert II à son bord. La navette peut contenir jusqu’à 12 passagers et permettra de faire la connexion entre Monaco et Vintimille en seulement dix minutes. Parmi ses nombreux atouts, sa consommation énergétique, qui est de 50% inférieure à un bateau conventionnel et son dispositif de suivi innovant qui permet de détecter la présence de mammifères marins en temps réel.

