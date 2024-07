Le Prince Albert II soutient les valeurs de l’Olympisme 

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène au dîner organisé par le Comité Olympique International © Jeanne Accorsini

À quelques heures du lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024, Le Figaro a donné la parole au Prince Albert II.

En tant que membre du Comité international olympique (CIO) et ex-athlète aux Jeux olympiques d’hiver (1988, 1992, 1994, 1998 et 2002) en bobsleigh, le Prince Albert II a un point de vue très valorisant sur les Jeux olympiques. Et il l’a d’ailleurs exprimé à travers une tribune pour Le Figaro.

Les Jeux comme symboles de paix

Après avoir rappelé les origines pacifistes des Jeux Olympiques, qui ont vu le jour sous forme d’Olympiade il y a environ 3 000 ans pour « suspendre les conflits opposants les cités grecques entre elles », le Prince Albert II a évoqué à quel point l’olympisme est vital dans la société. Surtout pour « réunir physiquement et symboliquement les femmes et les hommes du monde entier dans la quête de médailles forgées dans le métal du dialogue et de la paix ». Car selon lui, la compétition sportive « permet de s’affronter autour de règles acceptées par tous et de créer les conditions d’une harmonie universelle ».

Monaco, terre d’olympisme

Monaco a presque toujours fait partie de l’aventure olympienne car comme l’explique le Prince Albert II, « C’est sans doute la plus grande force de cette institution internationale : elle se moque de la taille de ses membres. Elle ne reconnaît que leur engagement à servir ses valeurs ». Plus qu’une passion, c’est un héritage familial : « Nous sommes fiers, la princesse Charlène et moi, d’avoir participé aux Jeux comme athlètes. Comme je suis fier d’avoir pour grand-père l’immense champion, John B. Kelly, qui, aux épreuves d’aviron, rapporta trois médailles d’or dans son pays ».

Il salue également l’engagement environnemental de Paris 2024 qui s’est entouré d’experts du climat au sein du Comité pour la transformation écologique des Jeux afin de maitriser, réduire et réestimer les émissions carbone en amont et pendant les Jeux. « Ces Jeux ont, notamment, établi de nouveaux standards de durabilité pour les événements sportifs majeurs en encourageant l’économie d’énergie, l’innovation et la créativité » explique le Prince Albert II.

