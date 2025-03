En images : Le Prince Albert II délivre la reconnaissance environnementale suprême au yacht de Tony Parker

L’ancien champion NBA s’illustre dans le domaine du yachting durable avec la certification SEA Index®, remise par le Souverain monégasque, pour son M/Y Infinity Nine, un yacht de 35 mètres reconnu pour ses performances environnementales.

C’est lors d’une cérémonie officielle à Monaco que Tony Parker a reçu la certification SEA Index® des mains du Prince Albert II, Président du Yacht Club de Monaco. Son yacht, le M/Y Infinity Nine construit par AvA Yachts en 2022, a obtenu 3 étoiles au SEA Index®, un système d’évaluation créé en 2020 par le Yacht Club de Monaco et Credit Suisse.

Avec un tonnage brut de 333 GT et battant pavillon du Yacht Club, ce navire est la deuxième unité de la série Kando 110. Conçu comme un explorateur compact, il se distingue par ses capacités transocéaniques exceptionnelles avec une autonomie de plus de 6 500 milles nautiques, établissant ainsi un record dans sa catégorie.

« Dès sa conception, nous avons eu une volonté claire et déterminée de construire M/Y Infinity Nine, un yacht qui puisse allier innovation et performance, avec une approche environnementale. Ce projet démontre que l’excellence ne se limite pas à la performance pure, mais englobe également la responsabilité envers notre planète. C’est cette vision durable dès le départ qui fait toute la différence », a déclaré Tony Parker.

Des avantages exclusifs pour les navires certifiés

Les propriétaires de yachts certifiés SEA Index® 3 étoiles bénéficient de nombreux avantages, notamment des réductions sur les frais de mouillage à la YCM Marina et dans les ports de Monaco, un accès prioritaire aux places d’amarrage dans 15 ports partenaires entre Menton et Bonifacio, ainsi qu’aux Seychelles, des remises sur les assurances et des réductions pour l’équipage sur les formations à la durabilité.

Une référence en constante évolution

Labellisé CAPENERGIES, le SEA Index® est depuis septembre 2024 le premier outil d’évaluation à intégrer l’analyse des technologies de piles à combustible dans sa certification CO2. « Avec la certification SEA Index®, nous soutenons les armateurs dans leur transition énergétique, en leur offrant une vision claire et un avantage stratégique. Son déploiement, au-delà de Monaco, fédère une communauté du yachting engagée à préserver l’Océan », explique Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco.

Basé sur une méthodologie reconnue par l’Organisation Maritime Internationale, ce système d’évaluation exprime l’impact environnemental en grammes de CO2 émis par tonneau brut par heure. Depuis sa création, il a déjà certifié 55 navires, s’imposant comme une référence incontournable pour un yachting plus respectueux de l’environnement.

