Le Yacht Club de Monaco analyse l’impact des tensions géopolitiques sur l’industrie du yachting

Face à un contexte international en pleine mutation, le Yacht Club de Monaco a réuni les acteurs majeurs du yachting lors de son 17e Symposium Économique « La Belle Classe Superyachts ». Cette édition, placée sous le signe des défis géopolitiques, a mis en lumière la remarquable capacité d’adaptation du secteur.

Le yachting international traverse une période de profonds changements. Les tensions en mer Rouge, la situation au Moyen-Orient et le conflit en Ukraine redessinent la carte des routes maritimes traditionnelles. Comme l’a souligné Ralph Dazert, Head of Intelligence at Superyacht Times, le transit via le cap de Bonne-Espérance a connu une augmentation significative, passant de 5 à 23 super-yachts entre 2022 et 2024, tandis que les passages par le golfe d’Aden ont chuté de 41 à 7 sur la même période.

« Face aux incertitudes géopolitiques, le yachting international doit non seulement s’adapter mais également anticiper« , explique Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco. Cette adaptation se manifeste notamment dans l’évolution des comportements d’achat. Si les ventes aux clients russes ont diminué, le marché a su rebondir grâce à l’intérêt croissant des acheteurs américains et asiatiques, particulièrement en Inde.

Le secteur affiche une belle résilience avec 192 ventes de yachts neufs de plus de 30 mètres en 2024. Le Moyen-Orient, notamment, continue son expansion malgré les tensions régionales. « Nous observons une hausse du nombre de bateaux basés aux Émirats. Le Moyen-Orient reste une région en pleine expansion pour le yachting« , confirme Ralph Dazert.

Les perspectives économiques demeurent encourageantes, portées par une croissance continue de la richesse mondiale. Selon Ernesto De Marzio, Managing Director chez UBS Monaco, « la richesse des milliardaires a doublé en dix ans, atteignant environ 14 000 milliards de dollars, tandis que le nombre de milliardaires est passé de 1 757 à 2 682.«

Le Yacht Club de Monaco poursuit son engagement en faveur d’un yachting responsable, comme en témoigne la remise des emblèmes SEA Index® à deux super-yachts exemplaires : M/Y ASLEC 4 et au M/Y Galena. Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 6 mars 2025 pour le 14e Symposium Environnemental, démontrant la volonté du secteur de conjuguer adaptation aux défis géopolitiques et transition écologique.

Quelques chiffres :

Flotte mondiale : 6 026 navires

Construction de super-yachts :

Légère baisse des projets en cours en 2025, en particulier pour les yachts de 30-40 m et 60-80 m. Le segment des 40-50 mètres connaît une croissance continue.

Livraison prévue de 200+ nouveaux super-yachts en 2025.

Régions Clés :

25% des super-yachts (40 m+) sont en Amérique du Nord

Europe :

45% de la flotte mondiale (40 m+) sont en Europe

Moyen-Orient :

Stabilité dans le nombre de yachts avec 15 nouvelles ventes (30 m+) annuelles.

Tendances du marché du yachting et impact géopolitique

226 nouveaux yachts livrés en 2024 (>30m), un record depuis 2010, malgré une concentration plus forte de l’industrie sur quelques grands chantiers navals.

Hausse de la construction spéculative : environ 1/3 des yachts en construction sont encore disponibles à l’achat.