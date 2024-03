Le Yacht Club de Monaco délivre des prix pour récompenser l’exploration et l’innovation

Le Prince Albert II, sensible à la question, a participé à l’événement.

À l’occasion de la 7e Monaco Ocean Week, organisée à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco aux côtés du Gouvernement Princier, de l’Institut océanographique de Monaco, et du Centre Scientifique de Monaco, le Yacht Club de Monaco a mené les échanges dans le domaine de la Grande Plaisance jeudi 21 mars dernier, et a remis les 4e « YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts », une initiative lancée en 2019.

Un jury de professionnels a attribué les prix dans les différentes catégories définies comme « technologie et innovation », « science et médiation » et « aventure et éthique environnementale », et l’engagement de ces hommes et femmes a été salué par le Souverain : « grâce à leur forte sensibilité environnementale, ils jouent et joueront un rôle crucial dans l’exploration marine, apportant un soutien inestimable aux scientifiques et aux communautés locales. » Le Prince Albert II a égaiement rappelé que la tradition d’exploration était profondément ancré dans l’histoire de Monaco et que nous la devons au Prince Albert 1er.

