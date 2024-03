Le Sanctuaire Pelagos mise sur les nouvelles technologies pour sensibiliser à la protection des cétacés

L’Accord Pelagos est un pacte tripartite entre la France, l’Italie et Monaco qui vise à protéger les mammifères marins dans le Sanctuaire du même nom - © Pelagos Sanctuary via Facebook

Soumis à une pression constante liée à l’activité humaine, le Sanctuaire plonge dans le métavers pour toucher et impliquer un plus large public.

Si depuis sa signature en 1999 et son entrée en vigueur en 2002, le rôle principal de l’accord est de protéger les mammifères marins et leurs habitats contre toutes les causes de perturbation et de mortalité d’origine humaine comme la pollution, le bruit ou les accidents, l’accord dispose désormais d’un outil de taille pour y parvenir : le métavers de Monaco.

Délimitation du Sanctuaire Pelagos – © pelagos-sanctuary.org

Ainsi, en s’appuyant sur des technologies innovantes et des récits interactifs, les utilisateurs embarqueront pour un voyage virtuel et immersif entre Nice, Monaco et Gênes pour explorer la beauté et la diversité de la vie marine qui prospère dans le Sanctuaire Pelagos et en comprendre ses défis. Mais il faudra attendre la prochaine « Monaco Ocean Week » qui se tiendra du 18 au 22 mars 2024, pour que le projet soit dévoilé.

Pour les élèves du monde entier

Ensuite, le contenu sera disponible sur le site web de l’Accord Pelagos et intégré dans les présentations faites dans les écoles, ce qui permettra aux élèves de Monaco et du monde entier d’avoir accès à cette expérience d’apprentissage immersive.

Quels cétacés trouve-t-on dans les eaux de la Côte d’Azur ?

« L’Accord Pelagos est très attentif aux actions de communication et de sensibilisation, le projet ambitieux du métavers de Dworld s’inscrit parfaitement dans nos objectifs de sensibilisation auprès des générations à venir quant à la conservation du Sanctuaire et à la protection de ses habitants. En effet cet espace appartient à tous et à ce titre chacun peut et doit faire sa part pour le préserver, mais pour faire cela, il faut le connaître », s’est réjoui Viola Cattani, secrétaire exécutive adjointe de l’Accord Pelagos.