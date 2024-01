Quels cétacés trouve-t-on dans les eaux de la Côte d’Azur ?

Beaucoup d’entre vous partent à la rencontre de ces trésors de la nature en bateau, depuis les ports de Monaco.

La Méditerranée est un véritable vivier d’animaux fabuleux. Malheureusement, ils sont soumis à une pression croissante, liée aux activités humaines qui créent de graves problèmes pour eux. En effet, la principale cause de mortalité de ces cétacés reste les captures accidentelles dans les engins de pêche, aussi appelées le bycatch. Mais ce n’est pas tout, ils sont également exposés aux collisions, à la pollution, à l’échouage ou encore aux bruits. Les chercheurs ont d’ailleurs noté à ce sujet que confinement avait été synonyme de tranquillité pour les animaux marins.

Pour découvrir et observer les cétacés et la faune marine de manière générale, tous les étés, SOS Grand Bleu organise des sorties en mer. L’occasion, comme le rappelait dans un podcast de Radio Monaco, la directrice de l’association, Murielle Oriol, de sensibiliser le public à cet environnement particulier et rappeler les bonnes lignes de conduite en mer.

Des visites respectueuses

Un label a d’ailleurs été crée pour que le safari maritime ne soit pas une source de stress pour les animaux et ne perturbe pas ou du moins le moins possible leur mode de vie. Baptisé Whale-Watching, ce label est déposé à travers le monde depuis 2010, grâce à différents accords intergouvernementaux. Pour la France, l’association Souffleurs d’Ecume, est la seule habilitée à attribuer le fameux sésame aux opérateurs organisant ce genre de sortie touristique. Il impose par exemple les règles suivantes : rester à plus de 100 mètres des animaux, ne pas croiser leurs trajectoires, ou naviguer à moins de cinq nœuds lorsqu’on les approche.

Pour attirer l’attention des plus petits, des actions sont régulièrement organisées en Principauté. C’était le cas notamment l’été dernier lorsqu’une classe de CM2 de l’école Saint Charles a oeuvré aux côtés de l’Association Monégasque pour la Protection de la nature à l’occasion de la 5ème édition de l’aire marine éducative. Avec le soutien de leurs professeurs, les écoliers ont géré une zone maritime littorale de Monaco. Et c’est avec une fierté non dissimulée qu’ils ont pu présenter leur travail au Prince Albert II, très sensible à cette question notamment au travers de sa fondation, la Fondation Prince Albert II.

Les élèves ont présenté leur projet au Souverain au sein de l’hôtel Méridien en juin dernier -© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Un espace protégé

Au large de la Méditerranée, un espace maritime de 87 500 km² appelé le Sanctuaire Pélagos a été défini après la signature de l’Accord Pelagos en 1999 par la France, l’Italie et Monaco. Son but est de protéger les mammifères marins qui le fréquente et leurs habitats contre toutes les causes de perturbation. Il y a deux ans, ces trois pays se sont mis d’accord sur un « Plan d’Action Pelagos 2022-2027 », un Plan de Gestion complet pour préserver cette biodiversité.

L’Accord Pelagos est entré en vigueur le 21 février 2002 – © pelagos-sanctuary.org

Pour financer ces opérations, l’Accord Pelagos a récemment mis en place un Fonds Volontaire Pelagos ouvert aux dons des particuliers. À noter que huit espèces de cétacés sont régulièrement observées dans le sanctuaire : le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin, le dauphin commun, le ziphius (la baleine à bec de Cuvier), le dauphin de Risso, le globicéphale noir, le cachalot, le rorqual commun ainsi que le phoque moine, plus rarement.