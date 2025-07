Monaco Energy Boat Challenge : l’innovation nautique fait escale en Principauté

La baie monégasque se transforme en laboratoire technologique grandeur nature du 1er au 5 juillet avec la 12e édition du Monaco Energy Boat Challenge, où 42 équipes de 20 pays rivalisent d’ingéniosité pour réinventer la propulsion maritime.

Organisé par le Yacht Club de Monaco avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, cet événement incontournable du calendrier nautique témoigne d’une évolution remarquable. « On sent une maturité dans les projets qu’on n’avait jamais vue auparavant », souligne Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du YCM. L’implication croissante des écoles, universités et industriels dessine les contours d’un écosystème collaboratif prometteur.

Trois révolutions technologiques

Cette édition 2025 révèle des avancées spectaculaires. L’intelligence artificielle optimise désormais la gestion des batteries, maximisant performances et autonomie. L’hydrogène franchit une étape décisive avec l’arrivée d’un prototype équipé d’un moteur à combustion révolutionnaire, ouvrant la voie au rétrofit des yachts existants. Enfin, 50% des équipes ont adopté les hélices toroïdales, réduisant significativement les nuisances sonores sous-marines.

Un écosystème d’excellence

Le Corporate Mentoring Programme illustre parfaitement l’engagement du secteur. Monaco Marine accompagne ainsi l’équipe Hydrogadz-Capgemini, tandis que SBM Offshore soutient plusieurs projets internationaux. « C’est croire en l’audace et au talent des jeunes pour inventer le yachting de demain », affirme Francesco Prazzo, Directeur Général de SBM Offshore Monaco.

L’avenir en vitrine

Au-delà des performances, le Prince Albert II of Monaco Foundation Sustainable Yachting Technology Award, doté de 25 000 euros, récompensera l’innovation la plus prometteuse. Energy Observer, amarré dans la YCM Marina, ouvre ses ponts au public, témoignant de la viabilité des technologies zéro émission après 68 000 milles nautiques parcourus.

Monaco s’affirme une fois encore comme l’épicentre de l’innovation nautique durable.