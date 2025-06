Le Yacht Club de Monaco présente ses projets estivaux et ses innovations

Le Prince Albert II a dévoilé les initiatives du YCM en matière de formation, d'innovation environnementale et de programmation sportive © Yacht Club de Monaco

Le Prince Albert II a réuni lundi soir les membres du Yacht Club de Monaco pour présenter les projets phares du club et accueillir les nouveaux adhérents lors du cocktail annuel d’été.

Fort de ses 2 500 membres issus de 82 nations, le club rassemble armateurs et passionnés de yachting du monde entier. « Plus que jamais, notre Club est un lieu de convergence entre générations, cultures, disciplines et engagements, » a souligné le Prince Albert II lors de son discours.

© Yacht Club de Monaco

La Belle Classe Academy : l’excellence maritime certifiée

Le Souverain a annoncé l’agrément RYA (Royal Yachting Association) obtenu par La Belle Classe Academy, qui récompense dix années de travail dans la formation aux métiers du yachting. Cette certification internationale permettra de développer les programmes de formation, notamment avec les YCM Summer Yachting Camps proposés aux 16-22 ans cet été.

L’innovation au service de l’environnement

La soirée a également mis à l’honneur les membres ayant engagé leur bateau dans la démarche SEA Index®, un outil développé en collaboration avec Credit Suisse pour mesurer l’impact carbone des super-yachts. Une centaine de yachts participent déjà à cette initiative, qui s’étend à vingt ports méditerranéens et se déploie aux Seychelles et en Italie.

Un programme estival chargé

La saison propose plusieurs événements majeurs. Du 1er au 5 juillet, la 12e édition du Monaco Energy Boat Challenge accueillera étudiants, ingénieurs et constructeurs autour des énergies alternatives, avec la participation du navire laboratoire Energy Observer.

En août, la mythique Palermo-Montecarlo célébrera sa 20e édition, tandis que septembre verra renaître la Monaco Classic Week – La Belle Classe (10-13 septembre), biennale dédiée à l’art de vivre maritime.

Le club participe également pour la première fois à l’Admiral’s Cup à Cowes, avec les unités de Peter Harrison et Pierre Casiraghi représentant les couleurs monégasques sur les eaux britanniques.