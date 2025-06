Le SEA Index® de Monaco navigue vers un yachting responsable

Dans le cadre du Blue Economy and Finance Forum, le Yacht Club de Monaco transforme l’industrie du yachting de luxe en pionnier de la décarbonation avec son SEA Index®, un outil révolutionnaire qui mesure et réduit l’empreinte carbone des superyachts.

Présenté lors du prestigieux Blue Economy and Finance Forum sous le Haut Patronage du Prince Albert II, le SEA Index® s’impose comme un catalyseur essentiel de la transition écologique maritime. Dans un secteur où l’économie bleue représente déjà 2 500 milliards de dollars annuels, cette initiative monégasque redéfinit les standards environnementaux du yachting de luxe.

Développé depuis 2020 en partenariat avec Credit Suisse (groupe UBS), cet indice certifié par Lloyd’s Register et labellisé CAPENERGIES offre aux superyachts de plus de 24 mètres une méthodologie rigoureuse pour quantifier leur impact environnemental. Plus qu’un simple outil de mesure, il intègre un calculateur d’émissions sur cycle de vie et anticipe l’évolution des normes futures.

Quand le luxe rime avec responsabilité

« Les armateurs de yachts sont souvent aussi des capitaines d’industrie, » explique Rachel Ercole Ribes, Development Manager du SEA Index®. « Ils possèdent à la fois les moyens et l’influence pour débloquer les verrous technologiques. » Cette vision transforme la décarbonation d’un simple impératif réglementaire en véritable devoir partagé.

L’approche innovante du SEA Index® prépare déjà l’intégration de la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que des technologies émergentes comme les piles à combustible. Cette anticipation permet aux propriétaires de superyachts d’afficher un leadership pionnier tout en se préparant aux futures réglementations.

Un rayonnement méditerranéen et international

L’adoption croissante du SEA Index® témoigne de son efficacité : une vingtaine de ports de la Région Sud l’ont déjà intégré, tandis que son déploiement international s’étend jusqu’aux Seychelles. Cette expansion confirme l’ambition de Monaco de positionner la Méditerranée comme laboratoire de l’innovation maritime durable.

En parallèle, le Monaco Energy Boat Challenge (1er-5 juillet 2025) prolonge cette dynamique en réunissant écoles d’ingénieurs et industriels pour tester les technologies énergétiques de demain. Une approche holistique qui fait de Monaco l’épicentre de la révolution verte du yachting.