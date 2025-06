Pierre Casiraghi triomphe à Cowes et met le cap sur l’Admiral’s Cup

Le vice-président du Yacht Club de Monaco s’impose au championnat britannique IRC à la barre de Jolt 6, à quelques semaines de la prestigieuse Admiral’s Cup.

Pierre Casiraghi vient de signer un coup de maître à Cowes. Mardi 17 juin, le vice-président du Yacht Club de Monaco a remporté le championnat national britannique IRC à la barre de Jolt 6, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire du Royal Thames Yacht Club. Une victoire qui arrive à point nommé, à moins d’un mois de la première participation historique du Y.C.M. à l’Admiral’s Cup (17 juillet – 1er août).

Une victoire tactique dans le Solent

Engagé en IRC 1 face à un plateau de haut niveau, Pierre Casiraghi a su tirer son épingle du jeu dans des conditions piégeuses. « Remporter cette épreuve à Cowes, dans des conditions typiques du Solent avec un flux d’ouest instable de 10 à 18 nœuds, a été un véritable défi », explique le barreur monégasque. Le vent changeant et les transitions de courant ont transformé la course en un véritable casse-tête tactique, où la rapidité du Carkeek 42 Jolt 6 dans le petit temps a fait la différence.

Un équipage cosmopolite au service de la performance

Derrière cette victoire se cache le travail minutieux d’un équipage international de 10 régatiers. « Je tiens à saluer le travail exceptionnel de notre équipage cosmopolite, avec Ben Saxton à la tactique, Will Harris à la navigation, Joey Newton et Cole Brauer aux réglages », souligne Pierre Casiraghi. Une précision d’autant plus remarquable que le vice-président du Y.C.M. était le seul barreur amateur face à des professionnels de renom comme Dean Barker, vainqueur de l’America’s Cup.

Deux bateaux, un objectif : l’Admiral’s Cup

Cette victoire s’inscrit dans la stratégie globale du projet Jolt, porté par Peter Harrison, membre du Y.C.M. Sous les couleurs monégasques, l’équipe aligne deux unités complémentaires : le TP52 Jolt 3 (skippé par Peter Harrison) et le Carkeek 42 Jolt 6 (Pierre Casiraghi). Si Jolt 6 vient de briller à Cowes, Jolt 3 n’est pas en reste avec une solide 3e place en IRC 0, après avoir remporté le RORC Easter Challenge en avril.

L’Admiral’s Cup 2025 s’annonce redoutable. Cette 24e édition réunira 14 équipes issues de 13 nations, dont des pointures comme le Royal New Zealand Yacht Squadron, le Yacht Club Costa Smeralda ou le New York Yacht Club, triple vainqueur de l’épreuve. « Cette nouvelle victoire est une étape importante, mais le niveau sera encore plus relevé à l’Admiral’s Cup : les équipes seront très dures à battre. Nous devons donc continuer à nous entraîner avec rigueur et détermination pour relever ce nouveau défi », prévient Pierre Casiraghi.

Le format exigeant alterne régates côtières et courses au large, avec en apothéose la mythique Rolex Fastnet Race. Pour le Yacht Club de Monaco, qui participe pour la première fois à cette épreuve de légende, chaque détail compte. Automatismes, communication et performance technique : tout est passé au peigne fin pour arriver sur la ligne de départ avec un équipage parfaitement huilé.