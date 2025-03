Admiral’s Cup 2025 : Pierre Casiraghi et Peter Harrison se lancent dans un défi historique pour la voile monégasque

Pour la première fois de son histoire, le Yacht Club de Monaco participera à l’Admiral’s Cup, l’une des compétitions les plus prestigieuses du monde de la voile. Ce défi ambitieux verra la collaboration de la Team Malizia et des bateaux Jolt, respectivement pilotés par Pierre Casiraghi et Peter Harrison. Le départ sera donné à Cowes, sur l’Île de Wight, du 17 juillet au 1er août prochain.

L’engagement du Yacht Club de Monaco dans cette épreuve majeure a été initié par Peter Harrison, propriétaire des bateaux Jolt et membre actif du Club. Un projet rapidement soutenu par Pierre Casiraghi, Vice-Président du Y.C.M. et fondateur de la Team Malizia.

« Lorsqu’il m’a proposé de participer à l’Admiral’s Cup avec les bateaux Jolt, j’ai immédiatement accepté ce défi incroyable. C’est la première participation pour Monaco donc nous sommes très excités de représenter le Yacht Club et la Principauté sur cette coupe mythique », confie le fils de la Princesse Caroline, enthousiaste à l’idée de mettre en avant le savoir-faire de Monaco dans cette compétition internationale.

Une équipe de champions pour l’Admiral’s Cup

Pour cette édition 2025, le Y.C.M. alignera deux bateaux au départ : le TP52 Jolt 3, barré par Peter Harrison, et le Carkeek 40 Jolt 6, mené par Pierre Casiraghi. « Nous avons un programme d’entraînement solide, des bateaux performants et une équipe déterminée. La constance sera la clé. Nous devons aborder chaque course comme un nouveau défi », précise le Monégasque, conscient de l’enjeu de cette compétition où la régularité est primordiale.

L’équipe rouge et blanche, composée de marins renommés tels que Boris Herrmann, Will Harris et Cole Brauer, bénéficiera d’une expertise de haut niveau pour affronter la rude concurrence internationale.

« C’est une coupe très particulière parce qu’il y a beaucoup de formats de voiles différents. Il y a les courses inshore, côtières, et enfin le fastnet. Nous allons avoir deux bateaux pour représenter le club, le TP52 qui sera barré par Peter Harrison, le skipper. Avec Boris et une partie de l’équipe Malizia, nous serons avec Will, Cole et d’autres marins de l’équipe. Nous nous aurons un équipage plus focalisé sur la partie offshore pour essayer de marquer un maximum de points sur ces courses. Il faut se rappeler que c’est un 40 pieds qui est ouvert, donc s’il y a des conditions fortes dans le fastnet ça va quand même être compliqué mais on se prépare pour ça, à partir d’avril », explique Pierre Casiraghi au micro de Monaco Info.

Toujours au micro de Monaco Info, Boris Herrmann, tout juste de retour du Vendée Globe, a à son tour exprimé son enthousiasme quant à sa participation à l’Admiral’s Cup : « J’ai hâte de retourner en équipage avec neuf ou dix personnes à bord. Avec Pierre Casiraghi à la barre, ça va être un grand événement. »

L’Admiral’s Cup 2025 : un retour attendu après plus de 20 ans d’absence

La prestigieuse compétition, souvent qualifiée de « Coupe du Monde officieuse de la course au large », fait son grand retour après plus de deux décennies d’absence. Plus de 15 équipes représentant des clubs mythiques, dont le Royal New Zealand Yacht Squadron et le New York Yacht Club, se retrouveront à Cowes pour cette épreuve qui alterne régates côtières techniques et courses offshore de longue distance. Le Y.C.M. affrontera notamment l’Australie, championne en titre.

Le Prince Albert II, Président du Y.C.M., a exprimé son soutien aux marins : « Nous avons suivi avec fierté le parcours de Boris Herrmann lors du Vendée Globe. Ce projet incarne notre vision sportive, inspirant les jeunes générations à se surpasser ». Un défi de taille que Monaco s’apprête à relever avec passion et détermination.

