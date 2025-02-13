Яхт-клуб Монако анализирует влияние геополитической напряженности на яхтенную промышленность

В контексте быстро меняющейся международной обстановки Яхт-клуб Монако собрал ведущих игроков яхтенной промышленности на своем 17-м экономическом симпозиуме «La Belle Classe Superyachts». В этом году, ознаменованном геополитическими вызовами, сектор продемонстрировал свою блестящую способность к адаптации.

Международная яхтенная промышленность переживает период глубоких перемен. Напряженная ситуация в Красном море, на Ближнем Востоке и конфликт на Украине меняют карту традиционных морских путей. Как отметил Ральф Дазерт, глава разведки Superyacht Times, транзит через мыс Доброй Надежды существенно вырос – с 5 до 23 суперяхт в период с 2022 по 2024 год – в то время как количество проходов через Аденский залив сократилось с 41 до 7 за тот же период.

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«Столкнувшись с геополитической неопределенностью, международная яхтенная промышленность должна не только адаптироваться, но и предвидеть развитие событий», поясняет Бернар д’Алессандри, генеральный секретарь Яхт-клуба Монако. Эта адаптация особенно очевидна в эволюции поведения покупателей. Несмотря на то, что продажи российским клиентам снизились, рынок восстановился благодаря растущему интересу со стороны американских и азиатских покупателей, особенно в Индии.

Яхт-клуб Монако вручает призы за исследования и инновации

Сектор демонстрирует высокую стабильность: в 2024 году было продано 192 новых яхты длиной более 30 метров. В частности, ближневосточный рынок продолжает расширяться, несмотря на региональную напряженность. «Мы наблюдаем рост числа судов в Эмиратах. На Ближнем Востоке яхтенная промышленность развивается очень бурно», подтверждает Ральф Дазерт.

Экономические перспективы остаются обнадеживающими, чему способствует непрерывный рост мирового благосостояния. По словам Эрнесто Де Марцио, управляющего директора банка UBS Monaco, «состояние миллиардеров удвоилось за десять лет, достигнув около 14 триллионов долларов, а число миллиардеров увеличилось с 1 757 до 2 682».

Яхт-клуб Монако продолжает придерживаться принципов ответственного яхтинга, о чем свидетельствует вручение эмблем SEA Index® двум образцовым суперяхтам: M/Y ASLEC 4 и M/Y Galena. Следующая встреча уже запланирована на 6 марта 2025 года в рамках 14-го экологического симпозиума, что демонстрирует стремление сектора объединить адаптацию к геополитическим вызовам и экологический переход.

Цифры:

Мировой флот – 6 026 суден

Строительство суперяхт: Небольшое снижение текущих проектов в 2025 году, особенно для яхт длиной 30-40 м и 60-80 м. Сегмент яхт длиной 40-50 метров переживает непрерывный рост. На 2025 год запланирована поставка 200 новых суперяхт.

Ключевые регионы: 25% суперяхт (40 м и больше) – в Северной Америке

Европа: 45% мирового флота (40 м и больше) – в Европе

Ближний Восток: Стабильное количество: ежегодно продается 15 новых яхт (30 м и больше).

Тенденции рынка яхтенной промышленности и геополитическое влияние В 2024 году построено 226 новых яхт (>30 м), что является рекордом с 2010 года, несмотря на усилившуюся концентрацию отрасли на нескольких крупных верфях.

Рост спекулятивного строительства: примерно 1/3 строящихся яхт всё еще доступны для покупки.