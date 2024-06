Yachting : Le SEA Index® déployé dans 15 ports de la Côte d’Azur

Chaque année, la région Sud attire plus de la moitié de la flotte mondiale des yachts de plus de 30 mètres © Yacht Club de Monaco

Une dizaine de nouveaux ports ont confirmé leur volonté d’appliquer le SEA Index® au sein de leurs infrastructures. Une bonne nouvelle pour le Yacht Club de Monaco.

Le SEA Index® s’étend désormais au-delà du territoire monégasque ! Ce dispositif lancé en 2020 par le Yacht Club de Monaco et récemment labellisé Capenergies a été déployé dans 15 ports de la Côte d’Azur, entre Menton, Saint-Topez et Bonifacio. Tout comme Monaco, ces derniers s’engagent dans la transition écologique du territoire.

« Cette collaboration marque une reconnaissance du travail accompli par le SEA Index® depuis sa création. Notre ambition est de fédérer les ports et les marinas sur toute la façade méditerranéenne et bien au-delà, en créant un véritable maillage d’espaces maritimes engagés », a déclaré Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco.

Un outil de calcul énergétique

Basé sur une formule technique qui calcule la ration d’intensité énergétique à partir des données comprenant la puissance maximale des moteurs et des générateurs installés ainsi que le tonnage brut et la puissance, l’outil SEA Index® permet d’évaluer les émissions de CO2 des navires de plaisance de plus de 25 mètres.

Ainsi, si un super yacht se situe au-dessus de la base de référence, il se voit attribuer cinq étoiles (la note la plus élevée et la moins impactante) alors que si son intensité énergétique est inférieure à la norme, il en obtiendra moins. Ceux qui se voient attribuer 3 étoiles ou plus ont des avantages : ils peuvent adhérer à la Superyacht Eco Association, arborer le fanion du SEA Index®, être reconnus par leurs pairs pour leurs performances moins impactantes et bénéficier de tarifs préférentiels pour les places de port dans la marina YCM.