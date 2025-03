La Côte d’Azur tremble : Un séisme de magnitude 4,1 secoue la Riviera

La terre a vibré sous nos pieds mardi soir, rappelant la vulnérabilité de notre région face aux caprices tectoniques de la faille Ligure.

Ce mardi 18 mars, vers 18h45, un séisme d’une magnitude de 4,1 sur l’échelle de Richter a secoué l’ensemble de la Côte d’Azur. L’épicentre a été localisé entre les communes de Coaraze et Contes, à environ 15 kilomètres au nord de Nice. La secousse, qui n’a duré que quelques secondes, a été nettement ressentie non seulement à Nice mais également dans tout le département des Alpes-Maritimes, l’est du Var, Monaco et jusqu’à Imperia en Italie.

Une forte réplique de magnitude 3,7 s’est produite quelques heures plus tard, vers 22h25, provoquant une nouvelle vague d’inquiétude parmi les habitants.

Pas de dégâts significatifs

Malgré l’intensité du phénomène, aucun blessé ni dégât matériel important n’ont été signalés. Les services de l’État sont restés mobilisés tout au long de la soirée pour répondre aux nombreux appels reçus par les services de secours.

« Ce phénomène de réplique de magnitude moindre, dans les heures et jours suivant le premier événement, est habituel selon les experts sismiques », rappellent les autorités, qui invitent la population à ne pas encombrer les lignes d’urgence hors cas nécessaires.

La Côte d’Azur, zone à risque

Comme le rappelait Françoise Courboulex, sismologue au CNRS et pour Géo Azur, dans nos colonnes en janvier dernier : « En France, c’est là où le risque de séisme est le plus important. Et plus on se rapproche de l’Italie, plus les tremblements seront forts et récurrents. »

La faille Ligure, qui s’étend de Nice à Savone en Italie, est la principale responsable de cette activité sismique. Bien que fréquents, les séismes dans la région dépassent rarement une magnitude de 4.

© Météo Côte d’Azur via Facebook © Protection civile 06 via X

Les bons réflexes à adopter

En cas de séisme, les experts recommandent de se mettre à l’abri sous une table solide pour protéger sa tête et, si possible, de sortir et de s’éloigner des bâtiments. Sur la côte, il est conseillé de s’éloigner de la mer et d’éviter de sortir son téléphone pour filmer le phénomène.

Pour l’heure, les Maralpins peuvent retrouver leur sérénité : aucune alerte particulière n’a été lancée suite à ces secousses.