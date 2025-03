La Costa Azzurra trema: sisma di magnitudo 4.1 scuote la Riviera

Martedì sera la terra ha iniziato a tremare ricordandoci la vulnerabilità della regione. Tutta colpa della faglia ligure.

Martedì 18 marzo, intorno alle 18:45, un terremoto di magnitudo 4.1 sulla scala Richter ha scosso tutta la Costa Azzurra. L’epicentro è stato localizzato tra il comune di Coaraze e quello di Contes, a circa 15 km a nord di Nizza. La scossa, che è durata appena qualche secondo, è stata percepita chiaramente non solo a Nizza ma in tutto il dipartimento delle Alpi Marittime, a est del Var, a Monaco e persino in Italia a Imperia.

Una scossa di assestamento di magnitudo 3.7 è stata avvertita qualche ora dopo, intorno alle 22:25, riaccendendo le preoccupazioni tra gli abitanti.

Nessun danno significativo

Nonostante l’intensità del fenomeno, non è stato segnalato alcun ferito né danni materiali degni di nota. Le forze statali sono rimaste mobilitate durante tutta la serata per rispondere alle numerose chiamate ricevute dai servizi di emergenza.

“Il fenomeno delle scosse di assestamento di minore entità, nelle ore e nei giorni successivi al primo evento, è comune secondo gli esperti sismici”, sottolineano le autorità, che invitano la popolazione a non intasare le linee di emergenza se non strettamente necessario.

La Costa Azzurra, un’area a rischio

Come ha sottolineato Françoise Courboulex, sismologa del CNRS e di Géo Azur, in un nostro articolo dello scorso gennaio: “È la regione con il rischio sismico più elevato della Francia. E più ci avviciniamo all’Italia, più i terremoti sono forti e frequenti”.

La faglia ligure, che si estende da Nizza a Savona, è la principale responsabile di questa attività sismica. Anche se frequenti, i terremoti nella regione superano raramente la magnitudo 4.

Come reagire

In caso di terremoto, gli esperti consigliano di mettersi a riparo sotto un tavolo robusto per proteggere la testa e, se possibile, di uscire e allontanarsi dagli edifici. Sulla costa, il consiglio è quello di allontanarsi dal mare e di evitare di tirare fuori i telefoni per filmare il fenomeno.

Per il momento, gli abitanti possono stare tranquilli, in seguito alle scosse non è stata lanciata nessuna particolare allerta.