I vincitori del Premio di Fotografia Naturalistica 2025

La quinta edizione del concorso monegasco celebra il lavoro di Angel Fitor e sensibilizza il pubblico sui temi ambientali attraverso scatti straordinari.

Il Premio di Fotografia Naturalistica 2025, organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, ha appena svelato i nomi dei vincitori. Quest’anno il riconoscimento più importante va al fotografo spagnolo Angel Fitor per la sua immagine mozzafiato “Unseen Unsung Heroes”, che ritrae vermi marini intenti a espellere sabbia dai loro cunicoli.

Uno scatto frutto di due mesi di lavoro e venti immersioni da cinque ore ciascuna, che è stato premiato anche nella categoria “Mondi marini”. “Questa fotografia racconta l’azione silenziosa di creature umili che, tuttavia, hanno un impatto decisivo sull’intero ecosistema marino mediterraneo, da cui anche noi dipendiamo”, spiega Angel Fitor.

Il fotografo e biologo marino si è aggiudicato anche una seconda categoria con “Training Day”, una tenera immagine di un piccolo di tartaruga caretta caretta in un centro di recupero in Spagna. Altri due suoi scatti sono stati selezionati nella categoria “Mondi marini”: “Night Stalker” e “Beauty Languages”.

Training day © Angel Fitor

Angel Fitor non è nuovo ai grandi riconoscimenti internazionali: in passato è stato premiato anche da World Press Photo, Wildlife Photographer of the Year, American Photography e Sony World Photography.

Sette premi per celebrare la biodiversità

Il concorso, giunto al suo quinto anno, è articolato in cinque categorie principali più due speciali, ciascuna con un vincitore. Ecco le opere premiate, oltre le due di Fitor già menzionate:

Meraviglie polari: vinto da Galice Hoarau con Jellyfish and Iceberg © Galice Hoarau

Nel cuore della foresta: vinto da Iacopo Nerozzi per Clash of Kings © Iacopo Nerozzi

Umanità versus Natura: vinto da Amy Jones con Breeding Machine © Amy Jones

A questi si aggiungono due riconoscimenti speciali: il Premio del Pubblico, assegnato a Fernando Faciole per After the Flames, Hope, e il Premio degli Studenti, vinto da Bambang Wirawan con Forest Guard.

© Bambang Wirawan

© Fernando Faciole

Una giuria d’eccezione presieduta da Ami Vitale

Per l’edizione 2025, la giuria è stata guidata dalla fotografa del National Geographic Ami Vitale. “La fotografia è uno strumento fondamentale per mettere in luce il legame profondo tra il benessere individuale e la salute dell’ambiente”, ha sottolineato la documentarista. “Spero che queste immagini e le storie che raccontano possano spingere sempre più persone a passare dall’osservazione all’azione concreta per difendere il nostro pianeta.” Al suo fianco, una squadra di esperti del settore: Emanuele Biggi, Aaron Gekoski, Tom Gilks, Ralph Pace, Audun Rikardsen e Jaime Rojo. La direzione del concorso è stata affidata a Sergio Pitamitz, fotografo naturalista per National Geographic Expeditions.

Una mostra itinerante per sensibilizzare il pubblico

Le 36 fotografie selezionate, incluse le 7 immagini premiate, saranno esposte sulla Promenade du Larvotto a Monaco dal 3 giugno al 31 luglio 2025, per poi partire per un tour internazionale. Le opere verranno anche raccolte in una pubblicazione edita da Skira Paris.

Come ha ricordato Olivier Wenden, vicepresidente della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, questo premio permette di “dare voce al mondo vivente e parlare direttamente al cuore delle persone”. Attraverso queste immagini, la Fondazione porta avanti il suo impegno nella sensibilizzazione ambientale con l’iniziativa “Green Shift”.

Per chi volesse partecipare, il bando per l’edizione 2026 sarà aperto dal 2 settembre al 2 novembre 2025, basta registrarsi sul sito ufficiale.