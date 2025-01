Premier investissement pour le ReOcean Fund de la Fondation Prince Albert II de Monaco

C’est une société pionnière dans l’analyse des données sur la biodiversité qui a été sélectionnée pour ce tout premier investissement.

En mars dernier, la Fondation Prince Albert II et Monaco Asset Management ont lancé ReOcean Fund, un fonds d’investissement dédié à soutenir les innovations en faveur de la santé des océans. Et c’est seulement quelques mois plus tard, ce 14 janvier 2025, qu’ils réalisent avec succès leur premier investissement dans l’entreprise NatureMetrics.

NatureMetrics est nul autre qu’un leader mondial en ce qui concerne la fourniture de données et d’informations sur la nature. Il utilise une technologie de pointe dont font partie l’ADN environnemental, l’observation de la Terre, la science des données avancée et l’Intelligence Artificielle permettant aux entreprises de rendre compte de leur impact sur la biodoversité à grande échelle.

« NatureMetrics révolutionne les données sur la biodiversité en transformant les informations en stratégies concrètes qui permettent d’aligner la croissance économique sur la résilience de l’environnement et des océans. Cette innovation stimule la création de valeur tout en établissant une nouvelle référence pour l’intégration de la santé des océans dans les décisions commerciales – une adéquation naturelle avec la mission du ReOcean Fund qui est de transformer l’économie bleue » souligne Olivier Wenden, le vice-président et directeur général de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Cela marque le début de la phase d’investissement du fonds impliquant des entreprises innovantes de séries A et B dans des secteurs clés alignés sur l’ODD 14, tels que les solutions à la pollution plastique, l’alimentation bleue saine, la régénératrice et équitable, la navigation verte et yachting, la restauration et protection et les données sur les océans. À ce jour, il y a déjà 19 investisseurs, dont le Gouvernement monégasque, qui font confiance à la stratégie de fonds. Un tournant considérable pour le développement de ReOcean Fund !