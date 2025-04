En images : Aux côtés de plus de 400 collégiens, la Princesse Charlène assiste au 9e rallye à son nom

Fervente défenseuse des valeurs du sport et de la solidarité, la Princesse Charlène a encouragé les jeunes participants et pris part aux activités proposées © Eric Mathon – Palais Princier

À l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix célébrée le 6 avril, la 9ème édition du Rallye Princesse Charlène a réuni ce mercredi plusieurs centaines de collégiens monégasques à Fontvieille. Cet événement phare, auquel la Princesse a assisté au fil des activités, incarne l’engagement de la Principauté en faveur du sport, de la paix et de l’éducation.

Organisé par la Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS) en partenariat étroit avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, le Comité Monégasque Antidopage et l’organisation Peace and Sport, ce rallye a mobilisé des élèves de troisième issus du collège Charles III, de l’institution François d’Assise – Nicolas Barré et du lycée Rainier III.

Les participants, répartis en équipes mixtes, ont relevé diverses épreuves sportives, dont un parcours de sauvetage encadré par l’Académie de la Mer et un relais sur ergomètres avec la Société Nautique de Monaco. En parallèle des activités physiques, une conférence éducative a permis aux collégiens d’échanger avec des figures emblématiques telles que Marlène Nidecker, Pierre Frolla et Kevin Crovetto : athlètes, ambassadeurs et Champions de la Paix.

Enfin, les jeunes élèves ont pu faire parler leur créativité et approfondir leurs connaissances avec un concours de dessin ainsi qu’un quiz éducatif sur les différentes associations mobilisées.

© Eric Mathon – Palais Princier

À l’issue de la remise des prix, où deux trophées ont été remis par la Princesse pour le concours de dessin et la 1ère place générale du challenge, les élèves ont pris part à un moment symbolique en soutien à la campagne mondiale #WhiteCard de Peace and Sport avec une photo collective aux côtés de la Princesse et des autorités monégasques présentes pour l’occasion.

© Eric Mathon – Palais Princier

Par sa présence et son implication à travers sa fondation, la Princesse Charlène confirme son engagement constant pour la promotion des valeurs universelles du sport auprès de la jeunesse monégasque.

Ce rallye, devenu un rendez-vous incontournable du calendrier scolaire, illustre parfaitement la vision portée par la Princesse : faire du sport un vecteur de paix, de solidarité et d’épanouissement pour les nouvelles générations.

