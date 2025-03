Peace and Sport : Le Prince Albert II assiste au lancement de la campagne #WhiteCard 2025 et fait une rencontre touchante

En présence du Souverain, ce mardi 26 mars, Peace and Sport a officiellement lancé sa campagne #WhiteCard 2025, un mouvement qui transforme le sport en véritable arme de reconstruction massive. Parmi les invités d’honneur, Joël Bouzou, président-fondateur de l’organisation, et Zakia Khudadadi, para-taekwondoïste médaillée aux Jeux Paralympiques Paris 2024 et nouvelle Championne de la Paix, étaient présents.

Plus de 460 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des zones de conflit, privés des joies les plus élémentaires de l’enfance. Face à cette réalité déchirante, l’initiative #WhiteCard se dresse comme un phare d’espoir.

« Depuis Monaco, ce lancement envoie un message fort à la communauté internationale : nous devons agir pour faire du sport un moteur de paix et d’éducation. Grâce au soutien du Prince Albert II et de nos Champions de la Paix, nous démontrons l’impact positif des programmes de paix par le sport pour les générations futures », déclare Joël Bouzou avec conviction, lors du lancement au Marius Monaco.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

« C’est une campagne qui dure maintenant depuis une dizaine d’années et qui a beaucoup d’impact à travers le monde. On l’a vu avec le nombre de participants l’année dernière, donc on espère que ce sera le même chose cette année. Le chiffre est très impressionnant, près de 500 millions d’enfants sont impactés par des zones de conflit. Face à cela, le sport peut aider à créer des espaces de bien-être et de rassemblement pour ces enfants. C’est un vecteur de paix extrêmement fort, extrêmement puissant, pour que tous ces jeunes puissent aspirer à un monde meilleur. Je suis extrêmement heureux et fier de ne participer à cette fin de journée aujourd’hui », a déclaré le Prince à la presse.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

Le Prince Albert II se mobilise pour la paix aux côtés des champions de Peace and Sport

Un casting prestigieux pour une campagne forte de sens

La campagne de Peace and Sport peut compter sur des ambassadeurs de choix. Didier Drogba, légende du football ivoirien, Zakia Khudadadi, athlète paralympique afghane, Mike James, star du basketball américain, et Egan Bernal, cycliste colombien, ont tous répondu présent. Leur message est clair : le sport transcende les frontières, les conflits, les différences.

Une méthode, une vision

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

L’approche de Peace and Sport, qui réunit plus de 100 athlètes représentant plus de 50 nationalités, repose sur un constat simple mais puissant : le sport est un formidable levier éducatif. Il permet de transmettre des valeurs essentielles – respect, discipline, tolérance – là où la violence menace.

Pourtant, seulement 2% des budgets éducatifs mondiaux sont consacrés au sport. Un paradoxe que cette campagne espère faire évoluer, en se mobilisant pour influencer les décideurs à faire d’une priorité le sport dans les politiques d’éducation, de prévention de la violence et dans les des perspectives de développement et de paix.

Le 6 avril 2025, Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix, chacun est invité à lever une #WhiteCard. Un geste symbolique, mais ô combien puissant.

L’histoire de Zakia Khudadadi : un destin de résistance

Zakia Khudadadi n’est pas une athlète comme les autres. Son histoire est un réel manifeste de résilience et d’espoir. Originaire d’Afghanistan, elle a défié tous les obstacles pour devenir la première athlète réfugiée médaillée aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Une performance félicitée par le Souverain.

« J’ai quitté mon pays avec seulement un passeport, pas de valises, rien, pour continuer mon sport et ma vie », raconte-t-elle. « En Afghanistan, plus de 20 millions de femmes et leurs enfants sont interdits de sport. Chaque jour est pire. Mon rêve ? Montrer qu’il est possible de rêver et de gagner, même dans les situations les plus difficiles. »

Son parcours est un combat. Arrivée en France le 17 août 2021, deux jours après la prise de pouvoir des talibans, Zakia a transformé sa douleur en force. « Le sport m’a donné une force intérieure et une plateforme pour promouvoir la paix et l’égalité », explique-t-elle.

Le 8 mars dernier, la jeune para-taekwondoïste de 26 ans a rejoint le club des Champions de la Paix de Peace and Sport. Aujourd’hui, elle est une voix pour celles qui n’en ont pas. « En levant ma #WhiteCard, je dis à toutes les femmes afghanes et à toutes les femmes réfugiées qu’elles ne sont pas seules. Le sport est une langue universelle de la paix, de liberté et de dignité. Mon message est un appel à courage, pour continuer à rêver et à nous battre pour un avenir meilleur. »

