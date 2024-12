Le Prince Albert II se mobilise pour la paix aux côtés des champions de Peace and Sport

Joël Bouzon le Président de Peace and Sport, Tony Estanguet la Personnalité de l’Année et le Prince Albert II © Direction de la Communication - Manuel Vitali

Ce mardi 3 décembre, le 14e Forum International Peace and Sport a réuni de nombreux champions et des leaders du sport mais également le Prince Albert II afin de promouvoir la paix dans un monde de plus en plus polarisé. La journée s’est articulée autour de 3 événements, le Forum International, la Marche de la Paix et les Peace and Sport Awards.

Cette année, le Forum International Peace and Sport a mis en lumière des initiatives mondiales utilisant le sport pour favoriser la paix et l’inclusion. Cette 14e édition s’inscrit notamment dans le cadre de l’initiative « Speak Your Peace », une campagne internationale portée par Peace and Sport visant à rappeler que le sport est un moyen puissant de transmettre des valeurs universelles aux jeunes générations.

Une marche pour la paix emblématique

Après une journée chargée en conférences et tables rondes inspirantes, les champions de la paix et le public se sont rendus au Rocher pour la fameuse Marche pour la Paix, un moment symbolique où ces grands noms ont défilé depuis la place du Palais Princier jusqu’au Musée Océanographique.

Aux côtés du Prince Albert II, des personnalités influentes du monde sportif telles que Didier Drogba, Sifan Hassan (multi-médaillée olympique) et Tony Estanguet (président de Paris 2024) ont pris part à cette marche, unissant leurs voix pour promouvoir un message de solidarité et d’unité dans un monde souvent marqué par les conflits.

Avant le départ de la marche, les participants ont pu admirer les illuminations blanches sur la façade du Palais, puis tous ensemble, ils ont pris la pose devant les photographes avec un carton « White Card » (carte blanche) à la main, en signe de paix.

« Nous sommes très fiers d’avoir réuni ici à Monaco les leaders sportifs et champions les plus influents pour cet événement unique. Depuis 17 ans, nous œuvrons à transmettre les valeurs de paix par le sport. Dans le contexte géopolitique tendu actuel, il est essentiel de montrer que le monde du sport peut également jouer un rôle de catalyseur pour la paix », a déclaré Joël Bouzou, Président et Fondateur de Peace and Sport.

Les Peace and Sport Awards : La célébration des acteurs du changement

À l’arrivée de la marche au Musée Océanographique, la soirée s’est poursuivie par la prestigieuse cérémonie des Peace and Sport Awards. Une cérémonie qui récompense ceux et celles qui œuvrent pour un monde plus pacifique par le sport.

Aux côtés des champions de la paix et du Souverain, le Ministre d’Etat Didier Guillaume, le Président de Peace and Sport Joël Bouzou et le Vice-Président Didier Drogba étaient également présents

L’événement a mis en lumière des initiatives exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’impact des athlètes comme Sifan Hassan, Championne de la Paix de l’Année, ou des organisations novatrices comme Lighthouse Relief, qui œuvre dans les camps de réfugiés pour renforcer la résilience des jeunes grâce au sport.

Tony Estanguet, triple champion olympique et président des Jeux Olympiques de Paris 2024, a été désigné Personnalité de l’Année pour son rôle de leader visionnaire dans l’organisation des prochains JO, un événement qui s’annonce comme une vitrine du pouvoir rassembleur du sport.

Liste complète des prix décernés cette année :

L’éducation à la paix par le sport : Independiente del Valle

L’autonomisation par le sport : Lighthouse Relief

Action diplomatique de l’année : Winds of Change

Coalitions pour la paix par le sport : FIA

Changeurs de jeu pour la paix : Autorités sportives du Royaume d’Arabie Saoudite

Champion de l’année : Sifan Hassan

Personne de l’année : Tony Estanguet

Ces récompenses rappellent que le sport est bien plus qu’une compétition ; c’est un catalyseur de changement social. À travers des actions concrètes, des programmes éducatifs et des initiatives diplomatiques, Peace and Sport démontre que le sport a le pouvoir de créer des ponts entre les peuples et d’offrir de nouvelles opportunités pour les générations futures.

À travers sa participation active, le Prince Albert II continue de défendre l’idée que la Principauté peut être un modèle d’unité et d’harmonie sur la scène internationale.

Crédits photos : Peace and Sport + Axel Bastello / Palais Princier + Direction de la Communication / Manuel Vitali.

