Князь Альбер II выступает за мир вместе с лидерами «Peace and Sport»
Во вторник, 3 декабря, 14-й Международный форум «Peace and Sport» собрал многочисленных чемпионов и лидеров спорта в присутствии Князя Альбера II, чтобы поспособствовать миру во все более поляризованной международной обстановке. В этот день прошло три мероприятия: Международный форум, Марш мира и вручение премий «Peace and Sport Awards».
В этом году Международный форум «Peace and Sport» подчеркнул глобальные инициативы, использующие спорт для содействия миру и инклюзивности. Этот 14-й форум является частью инициативы «Speak Your Peace», международной кампании, проводимой организацией «Peace and Sport», напоминающей людям о том, что спорт – мощное средство передачи универсальных ценностей молодому поколению.
Знаковый марш мира
После напряженного дня конференций и интересных круглых столов поборники мира и общественность отправились к Скале на знаменитый Марш мира – символический момент – и прошли от площади княжеского дворца к Океанографическому музею.
Наряду с Князем Альбером II в этом марше приняли участие влиятельные деятели спортивного мира, такие как Дидье Дрогба, Сифан Хасан (многократная олимпийская призерка) и Тони Эстанге (президент Олимпийских игр в Париже 2024 года), объединив свои голоса за продвижение послания солидарности и единства в мире, охваченном конфликтами.
Перед началом марша участники смогли полюбоваться белой иллюминацией на фасаде дворца, затем все вместе позировали перед фотографами с «Белой картой» в руке, как знак мира.
«Мы очень гордимся тем, что собрали самых влиятельных спортивных лидеров и чемпионов здесь, в Монако, на этом уникальном мероприятии. На протяжении 17 лет мы работали над передачей ценностей мира через спорт. В нынешнем напряженном геополитическом контексте важно показать, что спорт также может сыграть роль катализатора мира», заявил Жоэль Бузу, президент и основатель организации «Peace and Sport».
Премии «Peace and Sport Awards»: чествование творцов перемен
По прибытии в Океанографический музей вечер продолжился престижной церемонией вручения премий «Peace and Sport Awards». Церемония награждения тех, кто работает ради более спокойного мира посредством спорта.
На мероприятии были освещены исключительные инициативы от таких влиятельных спортсменов, как Сифан Хасан, чемпионка мира года, до инновационных организаций, таких как Lighthouse Relief, которая работает в лагерях беженцев, чтобы повысить устойчивость молодых людей с помощью спорта.
Тони Эстанге, трехкратный олимпийский чемпион и президент Олимпийских игр 2024 года в Париже, был назван Личностью года за роль дальновидного лидера в организации следующих Олимпийских игр, события, которое обещает стать витриной объединяющего силы спорта.
Полный список наград, врученных в этом году:
- Воспитание мира через спорт: Independiente del Valle
- Расширение прав и возможностей через спорт: Lighthouse Relief
- Дипломатическая акция года: Winds of Change
- Коалиции за мир через спорт: FIA
- Новаторы за мир: Спортивные органы Королевства Саудовская Аравия
- Чемпионка года: Сифан Хасан
- Личность года: Тони Эстангет
Чтобы узнать больше об их достижениях, посетите страницу Peace and Sport Awards 2024.
Эти награды напоминают нам, что спорт – это нечто большее, чем соревнование; это катализатор социальных перемен. Посредством конкретных действий, образовательных программ и дипломатических инициатив «Peace and Sport» демонстрируют, что спорт способен наводить мосты между людьми и предлагать новые возможности для будущих поколений.
Своим активным участием Князь Альбер II продолжает защищать идею о том, что Княжество может быть образцом единства и гармонии на международной арене.
Фотографии: «Peace and Sport» + Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец + Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali).