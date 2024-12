Князь Альбер II выступает за мир вместе с лидерами «Peace and Sport»

Жоэль Бузон, президент «Peace and Sport», Тони Эстанге, Личность года, и Князь Альбер II © Дирекция по связям – Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Во вторник, 3 декабря, 14-й Международный форум «Peace and Sport» собрал многочисленных чемпионов и лидеров спорта в присутствии Князя Альбера II, чтобы поспособствовать миру во все более поляризованной международной обстановке. В этот день прошло три мероприятия: Международный форум, Марш мира и вручение премий «Peace and Sport Awards».

В этом году Международный форум «Peace and Sport» подчеркнул глобальные инициативы, использующие спорт для содействия миру и инклюзивности. Этот 14-й форум является частью инициативы «Speak Your Peace», международной кампании, проводимой организацией «Peace and Sport», напоминающей людям о том, что спорт – мощное средство передачи универсальных ценностей молодому поколению.

Знаковый марш мира

После напряженного дня конференций и интересных круглых столов поборники мира и общественность отправились к Скале на знаменитый Марш мира – символический момент – и прошли от площади княжеского дворца к Океанографическому музею.

Наряду с Князем Альбером II в этом марше приняли участие влиятельные деятели спортивного мира, такие как Дидье Дрогба, Сифан Хасан (многократная олимпийская призерка) и Тони Эстанге (президент Олимпийских игр в Париже 2024 года), объединив свои голоса за продвижение послания солидарности и единства в мире, охваченном конфликтами.

Перед началом марша участники смогли полюбоваться белой иллюминацией на фасаде дворца, затем все вместе позировали перед фотографами с «Белой картой» в руке, как знак мира.

«Мы очень гордимся тем, что собрали самых влиятельных спортивных лидеров и чемпионов здесь, в Монако, на этом уникальном мероприятии. На протяжении 17 лет мы работали над передачей ценностей мира через спорт. В нынешнем напряженном геополитическом контексте важно показать, что спорт также может сыграть роль катализатора мира», заявил Жоэль Бузу, президент и основатель организации «Peace and Sport».

Премии «Peace and Sport Awards»: чествование творцов перемен

По прибытии в Океанографический музей вечер продолжился престижной церемонией вручения премий «Peace and Sport Awards». Церемония награждения тех, кто работает ради более спокойного мира посредством спорта.

Наряду с поборниками мира и Князем также присутствовали государственный министр Дидье Гийом, президент «Peace and Sport» Жоэль Бузу и вице-президент Дидье Дрогба.

На мероприятии были освещены исключительные инициативы от таких влиятельных спортсменов, как Сифан Хасан, чемпионка мира года, до инновационных организаций, таких как Lighthouse Relief, которая работает в лагерях беженцев, чтобы повысить устойчивость молодых людей с помощью спорта.

Тони Эстанге, трехкратный олимпийский чемпион и президент Олимпийских игр 2024 года в Париже, был назван Личностью года за роль дальновидного лидера в организации следующих Олимпийских игр, события, которое обещает стать витриной объединяющего силы спорта.

Полный список наград, врученных в этом году:

Воспитание мира через спорт: Independiente del Valle

Расширение прав и возможностей через спорт: Lighthouse Relief

Дипломатическая акция года: Winds of Change

Коалиции за мир через спорт: FIA

Новаторы за мир: Спортивные органы Королевства Саудовская Аравия

Чемпионка года: Сифан Хасан

Личность года: Тони Эстангет

Чтобы узнать больше об их достижениях, посетите страницу Peace and Sport Awards 2024.

Эти награды напоминают нам, что спорт – это нечто большее, чем соревнование; это катализатор социальных перемен. Посредством конкретных действий, образовательных программ и дипломатических инициатив «Peace and Sport» демонстрируют, что спорт способен наводить мосты между людьми и предлагать новые возможности для будущих поколений.

Своим активным участием Князь Альбер II продолжает защищать идею о том, что Княжество может быть образцом единства и гармонии на международной арене.

Фотографии: «Peace and Sport» + Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец + Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali).

