Rolex Monte-Carlo Masters 2025: 9 из 10 лучших игроков мира – уже в Монако. Ознакомьтесь со списком участников!

Список игроков уже официально опубликован! До начала Rolex Monte-Carlo Masters осталось меньше месяца, и поклонники тенниса с нетерпением ждут турнира 2025 года, который обещает стать исключительным. С 5 по 13 апреля легендарный грунтовый корт Monte-Carlo Country Club примет самых известных теннисистов ATP.

Турнир Rolex Monte-Carlo Masters, несомненно, является одним из самых ярких событий теннисного сезона, и 118-й кубок обещает оправдать ожидания. Во время пресс-ланча в отеле Hôtel de Poulpry в Париже Дэвид Мэсси, директор турнира, официально огласил список участников. К великой радости зрителей, в турнире 2025 года примут участие 9 из 10 лучших игроков мира.

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118-й кубок стартует в пятницу, 4 апреля, а жеребьевка пройдет в Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, официальном отеле турнира. Уникальная возможность увидеть первые поединки этого престижного турнира с участием Стефаноса Циципаса, нынешнего обладателя титула.

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Теннисная элита в Монако

За исключением первой ракетки мира Янника Синнера, отстраненного до мая 2025 года, Княжество увидит парад звезд тенниса: немец Александр Зверев (№ 2), финалист Открытого чемпионата Австралии 2025 года, испанец Карлос Алькарас (№ 3), американец Тейлор Фриц (№ 4), норвежец Каспер Рууд (№ 5), россиянин Даниил Медведев (№ 6), россиянин Андрей Рублев (№ 7), грек Стефанос Циципас (N°9), трехкратный победитель турнира в Монако, а также австралиец Алекс де Минаур (№ 10).

С французской стороны также будут присутствовать несколько звёзд, хорошо известных французской публике. Уго Умбер (№ 19), автор великолепного сезона с победой в Марселе, Артур Фис (№ 21), Джованни Мпетши Перрикар (№ 30), Гаэль Монфис (№ 42) и Александр Мюллер (№ 44) с гордостью представят Францию и придадут остроты соревнованиям.

Rolex Monte-Carlo Masters: всё, что следует знать о Rolex Monte-Carlo Masters 2025 года

Престижный турнир

Как и Гран-при Формулы-1 или Яхт-шоу Монако, кубок Rolex Monte-Carlo Masters заставляют сердце Княжества биться чаще. В прошлом году матчи посетили более 148 000 зрителей, а социальные сети взорвались 240 миллионами просмотров. 2025 год не станет исключением: гарантирован глобальный охват.

Eurosport будет транслировать все матчи, в то время как France Télévisions будет показывать один матч в день на своей платформе france.tv, а финал будет транслироваться на канале France 4. Кроме того, Sky Italia, Sky UK и Sky Germany дополнят картину, обеспечив международное вещание.

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Выходные молодых энтузиастов

Выходные перед турниром также станут возможностью пережить особые моменты. В субботу, 5 апреля в 11:00 в Маретерра – новом экологическом квартале Княжества – пройдёт презентация мини-тенниса для самых маленьких.

В воскресенье, 6 апреля, малыши также смогут окунуться в мир Rolex Monte-Carlo Masters. Детей ждет много сюрпризов, например, присутствие двух лучших игроков в финальном розыгрыше турнира!

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