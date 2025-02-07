Даты, новинки, формат… Всё, что следует знать о Rolex Monte-Carlo Masters 2025 года

Встреча – с 5 по 13 апреля 2025 года на одном из самых прекрасных теннисных турниров в мире. Осталось еще несколько свободных мест! @ Все права защищены

Старейший турнир на грунтовых кортах и неотъемлемый этап ATP-тура, Rolex Monte-Carlo Masters готовится в 28-й раз вернуться в Княжество. Он будет отмечен множеством новинок и неуклонно высоким энтузиазмом. Во время презентации события в этот четверг, 6 февраля, организаторы поделились основными моментами мероприятия 2025 года, которое вновь обещает стать исключительным.

В прошлом году событие имело настоящий успех и собрало впечатляющее количество зрителей: в 2024 году Monte-Carlo Country Club посетили 148 313 человек. Дэвид Мэсси, директор Rolex Monte-Carlo Masters, подчеркнул, что столь высокий наплыв зрителей позволил приблизиться к максимальной вместимости трибун. «Мы были рады установить новый рекорд в 2024 году. В 2025 году мы достигли максимальной пропускной способности во все дни. На сегодняшний день, пожалуй, можно сказать, что у нас на 10 000 мест больше, чем в прошлом году», заявил он.

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Продажа билетов снова привлекла большое количество зрителей: «Никогда ещё билеты не продавались быстрее, чем в этом году. Мы увидели невиданную ранее скорость продаж. На первую субботу еще осталось несколько мест. Напоминаем всем нашим фанатам: у нас всегда есть билеты на тот же день. Для нас важно, чтобы в кассах оставались места», добавил директор.

@ Monaco Tribune

@ Monaco Tribune

Ждём список участников

Участие лучших игроков мира всегда является горячей темой для разговоров. Пока еще слишком рано раскрывать полный список участников, но регистрация на турнир на официальной платформе ATP Tour уже началась, и организаторы ожидают подтверждений в ближайшие дни.

Окончательный список участников будет объявлен 11 марта в Париже, но уже сейчас можно поспорить, что звезды тенниса вновь окажут честь Княжеству.

Технологические инновации 2025 года

28-й турнир станет поворотным моментом в истории Rolex Monte-Carlo Masters благодаря ряду инноваций. Одной из самых видных новинок станет судейская технология «Hawk-Eye Innovations», которая заменит линейных судей. Речь идёт об автоматической системе, введённой ATP Tour во время пандемии COVID-19.

Эта технология будет сочетаться с еще одной новой функцией: видеопомощью, которая позволит судьям просматривать спорные моменты с невероятной точностью благодаря искусственному интеллекту. «Есть множество мелочей, которые могут вызвать возражения у игроков. Цель – обеспечить наилучший арбитраж», объяснил Дэвид Мэсси.

Monte-Carlo Beach Club занят

Также следует отметить внедрение новой инфраструктуры. Monte-Carlo Beach Club компании SBM будет полностью занят по этому случаю, что позволит увеличить площадь для проведения турнира на 35%. Целью этого проекта, который разрабатывался в течение нескольких лет, является создание для игроков наилучших условий с максимальным комфортом: в распоряжении игроков и их семей будут детский клуб, комната отдыха, бассейн и ресторан.

Площадки Beach Club и Country Club теперь будут объединены воедино, что облегчит доступ участникам и зрителям. Настоящая логистическая и организационная задача, а также важный шаг вперед для всего мероприятия.

Призовой фонд – более 6 миллионов

Еще одним важным нововведением стал призовой фонд турнира. Впервые его сумма превысила 6 миллионов евро. «Ежегодно призовой фонд увеличивается на 2,5%, поэтому мы достигнем этой суммы в 2025 году», поделился Дэвид Мэсси. Это увеличение направлено на то, чтобы еще лучше вознаграждать игроков, а также на сохранение привлекательности турнира.

9-дневный формат, без продления до 12 дней

Несмотря на многочисленные изменения, формат турнира остался неизменным. Зрители должны быть готовы к напряженным соревнованиям на протяжении девяти дней, с 5 по 13 апреля. То же касается и турнира 2026 года, который пройдет с 5 по 12 апреля. «Этот формат нам подходит. График очень плотный, а это значит, что когда игроки дойдут до третьего тура, они будут играть каждый день. Это очень приятный формат для зрителей, он создает эффект напряженного соревнования», заявил господин Мэсси.

Лёгкий доступ для зрителей

Прибытие зрителей в Monte-Carlo Country Club тщательно продумано для полного комфорта и удобства. Для облегчения доступа к турниру будет предложено несколько транспортных решений. «У нас есть три основных вида транспорта. Есть поезда, которые мы считаем лучшим способом добраться, с остановкой специально для турнира, автобусы и частные шаттлы», поясняет директор.

По этому случаю SNCF предоставит дополнительные поезда. Автобусы (100 и 110) также доставят зрителей прямо на место. Для тех, кто предпочитает приехать на автомобиле, вокруг будут доступны парковочные места, хотя их количество ограничено и за них будет взимается фиксированная плата.

Чествование Надаля: долгожданное празднование

В связи с уходом Рафаэля Надаля, бесспорной легенды турнира, возникает вопрос: будут ли его чествовать на турнире 2025 года? «Да, мы на это надеемся, потому что он очень много значил для турнира. Он выигрывал турнир 11 раз, а если считать дубль, то 12. Этот игрок заслуживает здесь чествования», сказал Дэвид Мэсси.

Хотя на этот год никаких подтверждений пока не поступало, организаторы стремятся отдать дань уважения спортсмену, оставившему свой след в истории Rolex Monte-Carlo Masters.

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