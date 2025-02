Rolex Monte-Carlo Masters: date, novità, format… Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2025

Il più antico torneo su terra battuta e tappa imperdibile dell’ATP Tour, il Rolex Monte-Carlo Masters si avvicina alla sua 28ª edizione, con una serie di novità e un pubblico sempre più numeroso. Alla presentazione dell’evento, giovedì 6 febbraio, gli organizzatori hanno illustrato i punti salienti dell’edizione 2025, che si preannuncia ancora una volta eccezionale.

L’edizione precedente è stata un vero successo, con ben 148.313 spettatori che hanno riempito il Monte-Carlo Country Club nel 2024. David Massey, Direttore del Rolex Monte-Carlo Masters, ha sottolineato che questo enorme afflusso ha portato la struttura a raggiungere quasi la capienza massima. “Siamo stati lieti di stabilire un nuovo record nel 2024. Per il 2025, abbiamo raggiunto la nostra capacità massima in tutte le giornate. A questo punto, forse, possiamo dire di aver venduto 10.000 posti in più rispetto all’anno scorso”, ha dichiarato.

Anche quest’anno, tantissimi spettatori hanno acquistato il biglietto: “Sono andati a ruba. Abbiamo registrato una velocità di vendita senza precedenti. Sono rimasti ancora alcuni biglietti per il primo sabato. Ricordiamo a tutti i nostri fan, che ci sono sempre biglietti disponibili il giorno stesso. Per noi è importante che ci siano ancora biglietti al botteghino”, ha aggiunto il Direttore.

I partecipanti presto svelati

La presenza o meno dei migliori giocatori del mondo è sempre un argomento che fa discutere. Anche se è ancora presto per svelare l’elenco completo, le iscrizioni tramite la piattaforma ufficiale dell’ATP Tour sono già iniziate e gli organizzatori attendono le conferme nei prossimi giorni.

L’elenco definitivo sarà annunciato l’11 marzo a Parigi, ma possiamo già scommettere che le star del tennis onoreranno ancora una volta il Principato della loro presenza.

Nuove tecnologie per il 2025

Questa 28ª edizione segnerà una svolta nella storia del Rolex Monte-Carlo Masters, grazie alla presenza di una serie di innovazioni. Una delle più eclatanti è la tecnologia di arbitraggio “Hawk-Eye Innovations”, che sostituirà i giudici di linea con un sistema automatico lanciato dall’ATP Tour durante la pandemia di Covid-19.

Questa tecnologia arriva insieme a un’altra novità: l’arbitraggio video-assistito, che consentirà agli arbitri di rivedere i momenti controversi con una precisione incredibile, grazie all’intelligenza artificiale. “Ci sono tante piccole cose che i giocatori possono contestare. L’obiettivo è fornire il miglior arbitraggio possibile”, ha spiegato David Massey.

Il Monte-Carlo Beach Club sarà una spazio privato

Sono previste inoltre nuove infrastrutture. Il Monte-Carlo Beach Club della SBM sarà completamente privatizzato per l’occasione, aggiungendo un 35% di spazio in più al torneo. Il progetto, in fase di studio da diversi anni, mira a offrire ai giocatori le migliori condizioni possibili e un comfort ottimale: un miniclub, una lounge, una piscina e un ristorante saranno a disposizione dei tennisti e delle loro famiglie.

Le due sedi del torneo, il Beach Club e il Country Club, saranno ora collegate, facilitando l’accesso ai partecipanti e agli spettatori. Una vera sfida logistica e organizzativa, ma anche un importante passo avanti per l’evento.

Un primo premio di oltre 6 milioni

Un’altra importante novità è il montepremi del torneo: per la prima volta, supererà i 6 milioni di euro. “Ogni anno il montepremi aumenta del 2,5%, quindi nel 2025 raggiungeremo questa cifra”, ha spiegato David Massey. Questo aumento è stato pensato per premiare ancor di più i giocatori, ma anche per far in modo che il torneo resti appetibile.

9 giorni di torneo, nessuna estensione a 12

Nonostante i tanti cambiamenti, il format del torneo rimane invariato. Gli spettatori assisteranno a un’intensa competizione di nove giorni, dal 5 al 13 aprile. “È il format giusto per noi. C’è un tabellone molto serrato, il che significa che una volta raggiunto il terzo turno, i giocatori giocano ogni giorno. È un format molto piacevole per gli spettatori e dà l’effetto di una competizione intensa”, spiega Massey.

Un arrivo degli spettatori più semplice

L’arrivo degli spettatori al Monte-Carlo Country Club è un’esperienza attentamente studiata per garantire il massimo comfort e la massima praticità. Per facilitare l’accesso al torneo, saranno disponibili diverse alternative di trasporto. “Abbiamo tre modalità di trasporto principali. Ci sono i treni, che a nostro avviso sono il modo migliore per arrivare, con una fermata dedicata al torneo, gli autobus e le navette private”, spiega il Direttore.

Per l’occasione la SNCF aggiungerà alcuni treni supplementari. Anche gli autobus (linee 100 e 110) permetteranno agli spettatori di arrivare direttamente sul posto. Per coloro che preferiscono raggiungere l’evento in auto, saranno disponibili parcheggi nelle vicinanze, anche se limitati e a pagamento.

Omaggio a Nadal: una celebrazione tanto attesa

Dopo il ritiro di Rafael Nadal, leggenda indiscussa del torneo, sorge spontanea una domanda: gli sarà reso qualche omaggio durante l’edizione 2025? “Sì, lo speriamo, perché è un giocatore che ha significato molto per il torneo. Ha vinto il trofeo 11 volte, 12 se si conta anche il doppio. È un giocatore che merita un momento di celebrazione”, ha dichiarato David Massey.

Sebbene non ci sia nulla di confermato, gli organizzatori desiderano rendere omaggio all’uomo che ha segnato la storia del Rolex Monte-Carlo Masters.

