Guida pratica: tutto quello che c’è da sapere sulle palestre a Monaco

Crossfit, bodybuilding, sport di combattimento, personal trainer… Il Principato conta una decina di strutture dedicate alla pratica dello sport. Dai club privati più esclusivi agli impianti comunali, fino agli spazi fitness degli hotel di lusso, ogni amante dello sport troverà il suo ambiente ideale, spesso con vista sul Mediterraneo.

Fare sport a Monaco è un piacere e anche un privilegio. Tra tariffe premium e un’offerta iper-specializzata, nel Principato anche il fitness diventa un’esperienza esclusiva. Che siate residenti, turisti o professionisti in viaggio, questi templi del benessere sono pronti a soddisfare anche i più esigenti.

Crossfit con vista sugli yacht, sollevamento pesi con vista sulla Rocca, lezioni di spinning in un’atmosfera che sembra uscita da un film: qui l’attività fisica assume un’altra dimensione. Ma oltre al contesto spettacolare, queste strutture si distinguono per competenza tecnica, coach internazionali e attrezzature all’avanguardia.

Brown House Athletic Club

Alla Brown House Athletic Club, l’offerta prevede sessioni individuali con un personal trainer o corsi specifici di sei persone. Un corso dura in media un’ora e la scelta è varia: wod, bodyweight o cardio. Ci sono anche corsi per ragazzi e per pensionati. È necessario effettuare la prenotazione sulla piattaforma Résasports.

Le Patio Palace, 41 avenue Hector Otto, 98000 Monaco

Le recensioni su Google:

“Una palestra eccezionale! Gli allenatori sono fantastici e si impegnano al massimo per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, sempre con il sorriso e grande professionalità. Il team è incredibile, sempre disponibile, e l’atmosfera del club è semplicemente fantastica. Qui regna lo spirito di squadra, ed è un vero piacere allenarsi in un ambiente così stimolante.”

“Una palestra eccezionale con orari adatti a ogni tipo di esigenza! I corsi di gruppo e il coaching personalizzato si svolgono sempre in un’atmosfera amichevole. Perfetta per restare motivati e raggiungere i propri obiettivi!”

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 20.00

Sabato: 9.00 – 12.00

Prezzi:

30€ corso di gruppo

90 € per il coaching personalizzato.

Contatti: brownhouse.ac@gmail.com / +33 6 40 61 48 16.

Fit Factory

Nata con il nuovo complesso balneare del Larvotto, inaugurato nel 2021, Fit Factory offre 600 m² fronte mare con macchinari di ultima generazione e una sala spinning dotata di videoproiezione immersiva.

Oltre ai numerosi corsi collettivi e privati, la palestra propone anche un’esperienza wellness premium con saune moderne, ideali per il recupero post-allenamento (inclusa nell’abbonamento).

Promenade infèrieure du Larvotto Avenue Princesse Grace, 98000, Monaco

Le recensioni su Google:

“Una palestra molto bella! La vista è magnifica, l’atmosfera è fantastica e gli allenatori sono attenti e disponibili. Ci sono corsi di gruppo ogni giorno. Le attrezzature sono di alto livello e vengono rinnovate regolarmente. Gli spogliatoi sono puliti, così come i servizi igienici”.

“Una palestra eccezionale a Monaco! L’atmosfera è molto piacevole, le attrezzature sono moderne e la vista mozzafiato aggiunge un tocco unico a ogni allenamento. La posizione è ideale e gli istruttori sono attenti e professionali. Un’esperienza di fitness di alto livello che consiglio vivamente!”.

Prezzi con accesso illimitato alla sala, ai macchinari e ai corsi:

Pass giornaliero: 60 €.

Pass settimanale: 200 €

Pass mensile: 270 €

Fit Factory offre ora un servizio di pre-pagamento in collaborazione con Carlo, l’applicazione di pagamento locale di Monaco.

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 21.30

Sabato: 8.30 – 14.00

Domenica: 9.00 – 14.00

Contatti: contact@fitfactory.mc / +377 97 98 15 93.

Eclub Monaco

Sul Boulevard des Moulins, l’Eclub è una palestra 100% connessa. L’offerta prevede una serie di attività e sport come boxe, stretching, crossfit o ancora lezioni di step. È anche possibile allenarsi in gruppo negli spazi riservati al bodybuilding, al cardio e alle attrezzature connesse.

Le Montaigne, 6 Bd des Moulins, 98000 Monaco

Le recensioni su Google:

“Bella atmosfera: i coach sono cordiali e presenti senza essere invadenti, e l’atmosfera è conviviale. Si viene qui a sudare con piacere!”

“Posizione eccellente, attrezzature moderne, personale cordiale”.

Prezzi

1 mese: 125€

3 mesi: 350€

6 mesi: 650€

Annuale: 79€ al mese

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 21.00

Sabato: 9.00 – 14.00 Domenica: chiuso

Contatti: monaco@eclub.fit / +377 93 25 85 58.

Hercule Fitness Club

Aperta da aprile 2018, la Hercule Fitness Club è gestita dal Comune e si trova al Porto di Monaco. Potrete usufruire di corsi di fitness, spinning, acquabike e acquagym, oltre che di un programma di allenamento personalizzato. Trovate anche attrezzature moderne per il sollevamento pesi.

Quai Albert 1er, 98000 Monaco

Le recensioni su Google:

“Un fitness club a misura d’uomo, con un team di allenatori di alto livello. La palestra è di medie dimensioni con attrezzature di ottima qualità”.

“Accoglienza calorosa e ottimi consigli. Personale molto cordiale e sorridente. Fantastica!!!”

Prezzi:

Mensile: 180€

Annuale: 1.100€

Ingresso giornaliero: 25€

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 21.30

Sabato, domenica e festivi: 8.00 – 18.00

Contatti: +377 99 99 02 52.

39 Monte-Carlo

Fitness39 è forse una delle palestre più prestigiose ed esclusive del Principato. La struttura è stata progettata per offrire un’esperienza personalizzata ed è all’altezza del suo ruolo di club sportivo privato. Mette a disposizione diversi allenatori esperti, garantendo allenamenti mirati e l’accesso ad attrezzature sportive incredibilmente tecnologiche.

Tutti gli istruttori di fitness presenti in sede hanno lavorato, gareggiato o si sono esibiti in sport e danza a livello professionale, tra cui rugby, calcio, nuoto, danza classica e corse automobilistiche. La sede fa parte di un complesso che comprende anche una zona wellness e un punto ristorazione.

39 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Parcheggio disponibile

Le recensioni su Google:

“Le migliori strutture sportive della zona, senza eccezioni. Ottimo bar. Cibo favoloso. Gli allenatori sono molto cordiali e disponibili. Ha anche una spa con massaggi, bagno turco e una sala riunioni per gli incontri di lavoro. Vale ogni centesimo. Davvero di classe”.

“Decisamente la migliore palestra del Sud Europa!!! Con SPA e un servizio ristorazione incredibile. Se siete persone attive e sportive, questo è sicuramente il posto giusto!!!”

Prezzi:

Abbonamento annuale: 5.400€. Solo su invito.

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 21.00

Sabato e domenica: 8.00 – 19.00

Contatti: welcome39@39montecarlo.club / +377 93 25 39 39.

MonaMove

MonaMove è una pedana dedicata allo sport all’aria aperta inaugurata nel 2019. A Monaco, ci sono due punti dove è possibile allenarsi gratis, in un contesto davvero piacevole con vista sul mare, sul Museo Oceanografico e sulla Rocca. Alimentata a energia solare, l’area dispone di attrezzature che possono essere utilizzate autonomamente o tramite l’app per dispositivi mobili Monamove. È aperta a tutti a partire dai 14 anni.

Port de Fontvieille e Port Hercule, 98000 Monaco

Le recensioni su Google:

“Un’idea fantastica del governo monegasco: mettere a disposizione gratuitamente le attrezzature per il fitness all’aperto. Si possono fare tantissimi esercizi. C’è anche un’app che spiega come fare. Ideale per chi fa jogging o passeggia!”.

“È incredibile fare sport con questa vista e con questo sole”.

Prezzi: ingresso libero e gratuito!

MonaMove: una palestra connessa a cielo aperto

World Class Monaco

Al confine tra Monaco e Cap d’Ail, la palestra World Class è dotata di attrezzature per il fitness, il cardio e il sollevamento pesi, oltre che di una postazione per l’allenamento a corpo libero e di un’area pesi. Il club propone anche allenamenti all’aperto per chi desidera prepararsi al triathlon e ad altre competizioni. Potrete anche godervi una sauna e un hamam dopo gli allenamenti.

6 Avenue Marquet, 06320 Cap-d’Ail, Francia

Le recensioni su Google:

“La palestra è di alto livello, con un’accoglienza sempre calorosa, personale che si prende sempre cura di voi, spogliatoi spaziosi e ben attrezzati, una sauna e un bagno turco al piano superiore con un bagno sempre pulito, una palestra ben attrezzata e ben tenuta, un allenatore sempre a disposizione per aiutarvi e consigliarvi e, ultimo ma non meno importante, un bar e un ristorante davvero di alta qualità a prezzi accessibili a tutti”.

“C’è un’ottima atmosfera, gli allenatori sono sempre presenti per dare consigli, l’attrezzatura è in perfette condizioni e la palestra è molto pulita e bella. La consiglio vivamente”

Prezzi:

Abbonamento mensile: 450€

Un’ampia scelta di abbonamenti, tra cui pass per 1 giorno, 1 settimana, da 1 a 6 mesi, ecc.

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 22.00

Sabato e domenica: 8.00 – 19.00

Contatti: +33 4 92 09 20 92.

The Forge

“Un laboratorio di personal training dove voi e il vostro corpo siete le uniche cose che contano“. È così che si descrive The Forge, la palestra di Fontvieille. Nelle lezioni individuali o di gruppo, gli allenatori vi guideranno in base alle vostre esigenze e al vostro livello di partenza. Forza, potenza, resistenza e benessere sono le parole d’ordine.

Le Méridien, 8 Avenue de Fontvieille, 98000 Monaco (ingresso anche da Ruelle Herculis)

Le recensioni su Google:

“La palestra migliore e più completa di Monaco. Istruttori eccellenti, super qualificati, soprattutto per la boxe. Ambiente pulito e struttura impeccabile”.

“The Forge è assolutamente incredibile! Il personale è molto cordiale e disponibile. C’è una grande varietà di corsi disponibili con allenatori fantastici! Consiglio vivamente il circuito di kickboxing – sono pazienti con i principianti, grande motivazione e un esercizio ancora migliore. Mi sono sentito il benvenuto dal primo momento in cui sono entrato!”

Prezzi:

Tra 30 e 60€ per la sessione di gruppo.

120€ per la sessione privata.

Orari:

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 20.30

Sabato: 9.00 – 13.00. Chiusa la domenica.

Contatti: info@theforge.mc / +377 97 77 37 22.

Gymway

Al confine tra Monaco e Beausoleil, anche Gymway offre un programma di allenamento personalizzato. Sono disponibili inoltre corsi di gruppo per principianti e atleti più esperti. Troverete lezioni di spinning, tonificazione, pilates, kettlebells, stretching e zumba. Gli istruttori sono qualificati dallo Stato e possono offrire lezioni individuali o semplice supervisione.

L’Alcazar, 3 Boulevard Général Leclerc, 06240 Beausoleil, Francia

Le recensioni su Google:

“Frequento la palestra da diversi anni e sono molto soddisfatta della recentissima ristrutturazione, del nuovo look, della pulizia e della particolare attenzione riservata ai clienti. Un’accoglienza calorosa, un’atmosfera familiare, tutto ciò che serve per sentirsi a proprio agio. Le lezioni sono professionali e personalizzate. In poche parole: palestra perfetta, allenatori perfetti”.

“Mi alleno in questa palestra da quattro anni e sono assolutamente soddisfatto. A differenza dei grandi marchi, spesso impersonali, Gymway vanta l’atmosfera di una palestra familiare, con allenatori sempre a disposizione e pronti a consigliarti con il sorriso. La palestra è perfetta anche per chi si ferma solo per qualche giorno, grazie alle varie opzioni di abbonamento. Inoltre, si trova in una posizione ideale, alle porte di Monaco, e i prezzi sono i più convenienti del settore”

Prezzi:

A partire da 69€ al mese.

A partire da 65€ per i corsi individuali.

Incluso: accesso illimitato alla palestra, accesso illimitato alle lezioni di gruppo, allenatori professionisti certificati dallo Stato, attrezzature e macchine per il body-building (tutti i livelli), attrezzature e tappetini per il fitness, altre attrezzature: spogliatoi, docce, punto acqua, musica, ventilazione, ecc.

Orari:

Lunedì – Venerdì: 8.30 – 20.30

Sabato: 9.00 – 13.00. Chiusa la domenica.

Contatti: gymway@free.fr / +33 9 55 97 30 61.

Le palestre degli hotel monegaschi

Un’altra alternativa è allenarsi nelle palestre di alcune prestigiose strutture del Principato. Il Fairmont Fitness Monte-Carlo accoglie gli ospiti dell’hotel e gli abbonati al 7° piano dell’edificio. Oltre alle lezioni di gruppo o individuali, avrete accesso alla piscina, alla sauna e al bagno turco, tutti inclusi negli abbonamenti Gold o Platinum.

Aperta tutti i giorni 24h/24

12 Avenue des Spélugues, 98000 Monaco

Lezioni private: 90€ l’ora

Abbonamento annuale Gold / Platinum: 3.000€ / 3.540€

Contatti: +377 93 50 65 00

Poco distante, la palestra delle Thermes Marins Monte-Carlo offre un ampio spazio per le lezioni di fitness. Il programma prevede corsi classici come lo stretching e il Pilates, ma anche il Piloxing, una combinazione di boxe, Pilates e danza, e lo spinning all’aperto. Sono disponibili anche lezioni di acquagym. Nell’area Wellness trovate una piscina, una sauna e un bagno turco.