Guide pratique : tout savoir sur les salles de sport à Monaco

Crossfit, musculation, sports de combat, coaching personnalisé… À Monaco, se concentrent une dizaine d’établissements sportifs haut de gamme. Des clubs privés exclusifs aux installations municipales en passant par les espaces fitness des palaces, chaque adepte du sport y trouvera son terrain de jeu idéal, souvent avec vue sur la Méditerranée.

Faire du sport à Monaco relève autant du plaisir que du privilège. Entre les tarifs premium et l’offre ultra-spécialisée, la Principauté cultive un art de vivre où le fitness devient une expérience d’exception. Que vous soyez résident, visiteur de passage ou professionnel en déplacement, ces temples du bien-être sauront répondre à vos attentes les plus exigeantes.

Crossfit face aux yachts, musculation avec vue panoramique sur le Rocher, cours de spinning dans des décors dignes d’un film : l’exercice physique prend ici une dimension particulière. Mais au-delà du prestige, ces établissements offrent un véritable savoir-faire, avec des coachs internationaux et des équipements à la pointe de la technologie.

Brown House Athletic Club

Chez Brown House Athletic Club, on y propose des sessions privées avec un coach ou des cours spécifiques de six personnes. Un cours y dure en moyenne une heure et plusieurs formats sont présentés aux intéressés : le wod, le bodyweight ou centré sur le cardio. Des cours pour les ados et les personnes à la retraite sont également proposés. Les réservations se font via la plateforme Résasports.

Le Patio Palace, 41 avenue Hector Otto, 98000 Monaco

Les avis Google des utilisateurs :

« Une salle de sport exceptionnelle ! Les coachs sont vraiment top et se donnent à 200 % pour nous aider à atteindre nos objectifs, toujours avec le sourire et beaucoup de professionnalisme. L’équipe est incroyable, toujours à l’écoute, et l’ambiance dans le club est juste géniale. L’entraide règne ici, et c’est un vrai plaisir de s’entraîner dans un cadre aussi motivant. »

« Une salle de sport exceptionnelle avec des horaires adaptés pour tous les emplois du temps ! Les cours collectifs et le coaching personnalisé se déroulent toujours dans une ambiance conviviale. Parfait pour rester motivé et atteindre ses objectifs ! »

Horaires :

Du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures

Le samedi matin de 9 heures à 12 heures

Tarifs :

30 euros le cours collectif.

90 euros le cours personnalisé.

Contact : brownhouse.ac@gmail.com / +33 6 40 61 48 16.

Fit Factory

Avec le nouveau complexe balnéaire du Larvotto dévoilé en 2021, l’endroit s’est équipé d’une nouvelle salle de sport : Fit Factory. 600m2 face à la mer avec des machines et du matériel de fitness mais aussi une salle dédiée au spinning avec un système de vidéo-projection assurant une immersion totale dans la course.

De très nombreux cours collectifs ou privatifs sont aussi proposés. Cette salle de fitness propose également une expérience de détente premium grâce à l’ajout de saunas modernes, conçus pour favoriser la récupération et le bien-être après l’effort. Le sauna est inclus dans l’abonnement.

Promenade inférieure du Larvotto Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Les avis Google des utilisateurs :

« Une très belle salle de sport ! La vue est magnifique, l’ambiance est top, les coachs sont à l’écoute et aident facilement. Il y a des cours collectifs tout les jours. L’équipement est de haut niveau et ils renovent régulièrement. Les vestiaires sont propres ainsi que les toilettes. »

« Une salle de sport exceptionnelle à Monaco ! L’ambiance est très agréable, le matériel est moderne, et la vue imprenable ajoute une touche unique à chaque séance. L’emplacement est idéal, et les professeurs sont attentifs et professionnels. Une expérience fitness au top que je recommande vivement ! »

Tarifs avec accès illimité à la salle, aux matériels et tous les cours :

Pass journée : 60 euros.

Pass semaine : 200 euros.

Pass mensuel : 270 euros.

Fit Factory propose désormais un service de prépaiement en partenariat avec Carlo, l’application de paiement locale de Monaco.

Horaires :

Du lundi au vendredi : de 7 heures à 21h30.

Samedi de 8h30 à 14 heures.

Dimanche de 9 heures à 14 heures.

Contact : contact@fitfactory.mc / +377 97 98 15 93.

Eclub Monaco

Située sur le Boulevard des Moulins, Eclub est une salle de sport 100% connectée. Une série d’activité et de concepts sportifs y sont proposés tels la boxe, le stretching, le crossfit ou encore la pratique du step. Des entraînements en groupe sont également possibles dans les espaces réservés à la musculation, au cardio ou aux machines connectées.

Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins, 98000 Monaco

Les avis Google des utilisateurs :

« Bonne ambiance : les coachs sont sympas et présents sans être sur notre dos et l’ambiance avec les autres usagers est conviviale. On y vient suer avec plaisir ! »

« Excellent emplacement, machines modernes, personnel sympathique. »

Tarifs

Abonnement 1 mois : 125 euros.

Abonnement 3 mois : 350 euros.

Abonnement 6 mois : 650 euros.

Abonnement 1 an : 79 euros par mois.

Horaires :

Du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures.

Le samedi de 9 heures à 14 heures et fermé le dimanche.

Contact : monaco@eclub.fit / +377 93 25 85 58.

Hercule Fitness Club

Ouvert depuis avril 2018, le Hercule Fitness Club est une salle de sport gérée par la Mairie de Monaco, sur le Port de Monaco. On y retrouve des cours des fitness, de spinning, d’aquabike, d’aquagym ou encore un programme de coaching personnalisé. Le lieu est aussi doté de machines modernes pour la musculation.

Quai Albert 1er, 98000 Monaco

Les avis Google des utilisateurs :

« Club de fitness à taille humaine, avec une équipe de coach au top. La salle est de taille moyenne avec des machines de grande qualité. »

« Très bien accueillie et bien conseillée. Personnel très sympathique et souriant. Ça fait plaisir !!! »

Tarifs :

Abonnement mensuel : 180 euros.

Abonnement annuel : 1100 euros.

Entrée pour une journée : 25 euros.

Horaires :

Lundi au vendredi de 7 heures à 21h30.

Samedi, dimanche et jours fériés de 8 heures à 18 heures.

Contact : +377 99 99 02 52.

39 Monte-Carlo

Fitness39 est peut-être l’une des salles de sport les plus prestigieuses et exclusives en Principauté. Le lieu est conçu pour une expérience personnalisée et tient son rôle de club de sport privé en proposant plusieurs coachs experts, des entraînement ciblés et l’accès à un équipement sportif haute-technologie.

Sur place, tous les entraîneurs de fitness ont travaillé, concouru et joué dans le sport et la danse professionnels, y compris le rugby, le football, la natation, le ballet et la course automobile de niveau international. Le lieu fait partie d’un ensemble comprenant du bien-être et de la restauration.

39 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Parking disponible

Les avis Google des utilisateurs :

« Les meilleures installations sportives sans exception dans la région. Super bar. Nourriture fabuleuse. Les formateurs sont super sympathiques et accessibles. Dispose même d’un spa avec massages, hammams et salle de réunion pour les réunions d’affaires. Ça vaut chaque centime. Très classe. »

« Fondamentalement, la meilleure salle de sport d’Europe du Sud !!! Avec SPA et une superbe salle à manger, si vous êtes actif et sportif, c’est définitivement l’endroit idéal !!! »

Tarifs :

Abonnement annuel : 4 900 euros. Sur invitation seulement.

Horaires :

Ouvert de 7 heures à 21 heures du lundi au vendredi.

Ouvert de 8 heures à 19 heures le samedi et dimanche.

Contact : welcome39@39montecarlo.club / +377 93 25 39 39.

MonaMove

MonaMove est une plateforme de sport en plein air inaugurée en 2019. À Monaco, on retrouve deux spots pour faire du sport gratuitement, dans un cadre plus qu’agréable, avec vue sur la mer, sur le Musée Océanographique et sur le Rocher. Alimentée grâce à l’énergie solaire, l’aire dispose d’équipements à utiliser en autonomie ou grâce à l’application mobile Monamove. Les agrès vous accueillent dès l’âge de 14 ans.

Port de Fontvieille et Port Hercule, 98000 Monaco

Les avis Google des utilisateurs :

« Une idée fantastique du gouvernement monégasque : mettre à disposition gratuitement des outils de fitness en plein air. Vous pouvez y faire de nombreux exercices différents. Il existe même une application pour téléphones mobiles qui explique MonaMove. Idéal pour tous ceux qui font du jogging ou se promènent ! »

« C’est incroyable de faire du sport avec ces vues et ce soleil. »

Tarif : Accès libre et gratuit !

MonaMove : une salle de sport connectée à ciel ouvert

World Class Monaco

Salle de sport prestigieuse située à la frontière entre Monaco et Cap d’Ail, World Class propose des équipements dédiés au fitness, au cardio et à la musculation, en plus d’un plateau d’entraînement libre et un espace poids libre. Le club propose également des entraînements en extérieur dédiés à celles et ceux qui souhaitent préparer des triathlons et d’autres compétitions. Un sauna et un hamam accompagnent également des sportifs.

6 Avenue Marquet, 06320 Cap-d’Ail, France

Les avis Google des utilisateurs :

« Salle de sport au top, accueil chaleureux à chaque passage, staff toujours aux petits soins, vestiaires spacieux et suréquipés, sauna hammam à l’étage avec salle de repos toujours propre, salle de sport bien équipée et entretenue, coach toujours présent pour aider et conseiller, et pour finir bar et restaurant vraiment top qualité pour des prix vraiment abordables à tous. »

« Il y a une très bonne ambiance, les coachs sont présents pour nous conseiller, le matériel est impeccable et la salle est très propre et belle. Je la recommande vivement ! »

Tarifs :

Abonnement mensuel : 450 euros.

Nombreux abonnements comme pass 1 jour, pass 1 semaine, pass 1 à 6 mois, etc.

Horaires :

Du lundi au vendredi : 7 heures à 22 heures.

Du samedi au dimanche : 8 heures à 19 heures.

Contact : +33 4 92 09 20 92.

The Forge

« Un laboratoire d’entraînement personnel où vous et votre corps sont les seules choses qui comptent pour nous. » Voilà comment se décrit The Forge, la salle de sport située à Fontvieille. En cours individuels ou de groupes, des coachs vous accompagnent selon vos besoins et votre niveau de départ. Au sein de la salle, force, puissance, résilience et bien-être sont les maîtres-mots.

Le Méridien, 8 Avenue de Fontvieille, 98000 Monaco (entrée également par la Ruelle Herculis)

Les avis Google des utilisateurs :

« La meilleure et la plus complète salle de sport de Monaco. Excellents professeurs, super qualifiés, notamment pour la boxe. Endroit propre avec une infrastructure impeccable. »

« The Forge est absolument incroyable ! Le personnel est très sympathique et serviable. Il existe une grande variété de cours disponibles avec des entraîneurs fantastiques ! Je recommande vivement le circuit de kickboxing – ils sont patients avec les débutants, une grande motivation et un exercice encore meilleur. Je me suis senti le bienvenu dès la seconde où je suis entré ! »

Tarifs :

Entre 30 et 60 euros la séance en groupe.

120 euros la séance personnalisée.

Horaires :

Du lundi au vendredi de 7 heures à 20h30.

Le samedi de 9 heures à 13 heures, fermé le dimanche.

Contact : info@theforge.mc / +377 97 77 37 22.

Gymway

À la frontière entre Monaco et Beausoleil, Gymway propose également un suivi personnalisé de vos entraînements. Des cours collectifs sont aussi dispensés pour les sportifs débutants ou confirmés. Parmi les propositions : biking, cours de tonification, pilates, kettel bells, stretch ou zumba. Les éducateurs qui y exercent sont diplômés d’État et leur accompagnement peut aller du cours personnel au simple encadrement.

L’Alcazar, 3 Boulevard Général Leclerc, 06240 Beausoleil, France

Les avis Google des utilisateurs :

« Je fréquente cette salle depuis plusieurs année et suis très satisfaite du changement très récent de la salle, le nouveau look, la propreté et l’attention particulière apportée à la clientèle. Accueil chaleureux, ambiance familiale, tout ce qu’il faut pour se sentir à l’aise. Les cours sont très professionnels et personnalisés selon la demande. Bref ! Salle parfaite, coach parfaits. »

« Cela fait maintenant quatre ans que je m’entraîne dans cette salle de sport et suis absolument ravi. À l’instar des grandes enseignes souvent impersonnelles, j’ai retrouvé chez Gymway l’ambiance d’une salle familiale avec des coachs toujours présents et prêts à vous conseiller dans la bonne humeur. Cette salle est également parfaite pour les gens séjournant quelques jours grâce aux différentes formules d’abonnements courtes durées. De plus, cette salle est idéalement située aux portes de Monaco et les tarifs pratiqués sont les plus abordables du secteur. »

Tarifs :

À partir de 69 euros par mois.

À partir de 65 euros le cours personnalisé.

Sont inclus : Accès illimité au club, accès illimité aux cours collectifs, entraîneurs professionnels diplômés d’État, équipements et machines de musculation (tous niveaux), matériel de fitness et tapis, autres équipements : vestiaires, salle de douche, point d’eau, musique, aération, etc.

Horaires :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30.

Le samedi de 9 heures à 13 heures, fermé le dimanche.

Contact : gymway@free.fr / +33 9 55 97 30 61.

Les salles de sport des hôtels monégasques

Il est également possible d’aller se dépenser dans les locaux de certains des prestigieux établissements de la Principauté. Le Fairmont Fitness Monte-Carlo accueille les clients de l’hôtel et ses abonnés au 7e étage du bâtiment. Les cours collectifs ou privés sont complétés par un accès à la piscine, au saune et au hammam, dont les accès sont garantis avec les abonnements Gold ou Platinum.

Ouvert tous les jours 24h/24

12 Avenue des Spélugues, 98000 Monaco

Cours privé : 90 euros de l’heure

Abonnement annuel Gold / Platinum : 3 000 euros / 3 540 euros

Contact : +377 93 50 65 00

À quelques pas de là, la salle de sport des Thermes Marins Monte-Carlo propose un vaste espace pour dispenser de cours de fitness. Au programme, les classiques comme le stretching et le pilates, mais aussi du piloxing, mélange de boxe, de pilates et de danse ou encore l’outdoor bike. Des cours d’aquagym sont aussi proposés. Piscine, sauna et hammam sont à retrouver dans l’espace Wellness.