MonaMove : une salle de sport connectée à ciel ouvert

Monaco Tribune vous propose trois articles pour vous dépenser en Principauté et aux alentours, toujours en plein air.

Salle de sport, cours collectifs, coach particulier… Nombreuses sont les possibilités pour faire de l’exercice, à condition d’avoir le budget et l’emploi du temps qui s’y prêtent. Avec le retour des beaux jours, pourquoi ne pas profiter du soleil pour se dépenser en extérieur, et gratuitement ?

Bien entendu, qui dit « Sport en plein air à Monaco » dit « MonaMove ». Cette plateforme connectée inaugurée en 2019, conçue par Sébastien Chabal, propose deux spots pour faire du sport gratuitement, dans un cadre plus qu’agréable, avec vue sur la mer, sur le Musée Océanographique et sur le Rocher.

Que ce soit pour perdre du poids, se tonifier, s’affiner ou simplement rester en forme, ces plateformes proposent les mêmes bénéfices qu’une salle de sport classique, avec le soleil en plus et le prix en moins !

© Monaco Tribune

Situées sur le port de Fontvieille et le port Hercule, et alimentées grâce à l’énergie solaire, ces deux aires disposent d’équipements sportifs en accès libre et gratuit, à utiliser en autonomie grâce aux panneaux sur place, ou avec l’aide de l’application mobile MonaMove, ce qui les distingue d’autres aires gratuites, comme celle que l’on retrouve au Larvotto.

Entièrement gratuite elle aussi, l’application vous indique non seulement la station la plus proche de vous – ainsi que la température et le taux d’humidité – mais elle vous concocte également des programmes adaptés à votre niveau et à votre objectif du jour.

La station MonaMove sur le port Hercule © Monaco Tribune

Notre avis

MonaMove est un excellent moyen de se dépenser en plein air, avec du matériel de qualité et à son propre rythme, que ce soit pour une session express ou un entraînement plus long.

A noter que les agrès vous accueillent dès l’âge de 14 ans, mais attention : certains exercices peuvent être plus difficiles qu’ils n’en ont l’air de prime abord. Même si la vue qui nous est offerte nous fait aisément oublier la douleur, restez à l’écoute de votre corps pour éviter de vous blesser et pensez à bien vous hydrater, surtout en cas de fortes chaleurs. Une fontaine d’eau potable est d’ailleurs à disposition, et nous vous conseillons de privilégier le début et la fin de journée pour vous entraîner.

Rappelez-vous enfin que ces deux plateformes contiennent un nombre limité d’équipements. Aussi, le respect et la convivialité sont de mise. Si un appareil est occupé, n’hésitez pas à profiter des exercices d’échauffement sur l’application ou, pourquoi pas, à faire un petit footing le long de la digue ?

La plage du Solarium se trouve en bas de la station MonaMove du Port Hercule © Monaco Tribune