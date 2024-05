Billionaire signe son retour cet été au Sporting Monte-Carlo pour des soirées inoubliables

25 soirées et plus de 30 artistes présents chaque soir au Sporting Monte-Carlo.

Après le succès de l’édition 2023, les soirées à succès « Billionaire » créées par Flavio Briatore, reprennent leurs quartiers à la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo pour 25 soirées ultra-festives.

Dès le 22 juillet et jusqu’au 21 août, ce haut lieu monégasque vibrera au rythme de spectacles grandioses mêlant gastronomie, performances artistiques et divertissement haut de gamme. Un programme déjà décliné dans les différents restaurants de l’entrepreneur italien et qui a de grandes chances de marquer les esprits des participants.

Cette annonce intervient après l’accord passé entre la Société des Bains de Mer et le groupe Majestas de Flavio Briatore. Le résident monégasque et Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer ont signé le renouvellement de leur partenariat ce vendredi 17 mai.

Flavio Briatore, Fondateur de Billionaire, Groupe Majestas et Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer © Johan Assenza – SBM

Pour cette nouvelle édition 2024, plus de 30 artistes internationaux, dont certains anciens du Cirque du Soleil et détenteurs de records du Guinness World Records, se succéderont sur scène pour offrir un spectacle époustouflant. Danse, chant, acrobaties et performances uniques rythmeront ces soirées.

© DR

Flavio Briatore s’est dit « ravis [avec son équipe] de renouveler avec Monte-Carlo Société des Bains de Mer l’expérience sensationnelle de l’été dernier. » « Le format, une combinaison unique d’un dîner exceptionnel et d’un spectacle de 2 heures sur scène, avec des artistes et des performances hypnotiques, a reçu de nombreuses distinctions et nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’offrir une expérience encore plus mémorable avec 25 soirées exceptionnelles » a précisé Flavio Briatore.

Vintimille accueillera en juin, un nouveau restaurant de Flavio Briatore

Une expérience culinaire raffinée

Si le spectacle et l’ambiance sont importants, la gastronomie l’est tout autant. Batuhan Piatti, Chef Exécutif de Billionaire, a concocté un menu spécial inspiré de ses origines italiennes et agrémenté d’une touche de nouvelle cuisine asiatique.

La cuisine inspirée de l’Italie aux touches asiatiques © DR

A noter que le 23 juillet et le 14 août, l’artiste italien Alessandro Ristori & the Portofinos prendra les rênes de la scène centrale pour deux soirées spéciales.