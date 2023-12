5 idées de cadeaux « Made in Monaco » pour Noël

Tic tac, tic tac… L’heure tourne et vous n’avez toujours pas trouvé le présent idéal à mettre sous le sapin ? Cet article est fait pour vous.

Puisque le Réveillon approche, pourquoi ne pas gâter vos proches avec des produits locaux ? Nous avons sectionné cinq marques monégasques pour gâter absolument tous vos proches, femmes, hommes et enfants.

Un accessoire Monoïkos 1297

Située rue Princesse Caroline, cette maison Monégasque spécialisée dans les produits de luxe eco-responsables propose des collections inspirées de Monaco : le Grand Prix, les bateaux, les quartiers, le cirque… De quoi combler celles et ceux qui portent les couleurs de la Principauté dans leur coeur. Et ils sont nombreux ! Parmi les produits proposés, on retrouve des châles et des écharpes, des draps de plage, des pochettes, des cravates… Pensez également aux bougies ou aux diffuseurs, des cadeaux pour la maison qui font toujours plaisir.

6 Rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

© Direction de la Communication / Stephane Danna

Un bijou APM Monaco

Quel est le point commun entre Caroline Receveur, Baptiste Giabiconi ou encore Charles Leclerc ? Toutes ces célébrités sont ou ont été égéries pour APM Monaco, la marque monégasque dont le nom provient de la contraction du prénom et du nom de la fondatrice, Ariane Prette, qui s’est lancée dans l’aventure en 1982. Aujourd’hui c’est sa belle-fille qui a pris les reine d’APM, dont le style est moderne et minimaliste. N’hésitez pas à jeter un oeil à la collection Noël, très colorée, histoire d’éviter la déprime hivernale. Et pour ceux qui aiment les cadeaux personnalisés, APM propose de placer des chiffres, des lettres et des symboles sertis sur un jonc qui, forcement, sera unique.

Metropole Shopping Monte-Carlo, 17 avenue des Spélugues, 98000 Monaco

© APM Monaco

Une liqueur de l’Orangerie

Et si vous offriez le goût de Monaco ? Vous l’avez sans doute remarqué en vous baladant en Principauté, les bigaradiers sont nombreux… Monaco en compte environ 600 sur son territoire et le Monégasque Philip Culazzo en tire une délicieuse liqueur, produite dans le quartier de la Condamine, grâce aux zestes d’oranges amères. Son nom ? L’Orangerie, que l’on retrouve sur les tables des hôtels de la SBM, mais aussi sur celles du Métropole, du Yacht Club, de l’Automobile Club et des Grands Chais Monégasques. Ce produit 100% naturel, sans colorant ni conservateur, peut être dégusté en cocktail, mais aussi en apéritif ou en digestif, et même dans les pâtisseries et les glaces. Miam !

9 Rue de la Turbie, 98000 Monaco

© L’Orangerie – Liqueur de Monaco

Du linge de maison signé Maison Alia

Cette entreprise monégasque de linge de luxe est spécialisée dans les collections de lit, de bain, d’art de la table et produits pour enfants. Pour Noël, il est tout à fait possible d’offrir une jolie nappe ou encore des sets de table. Ces derniers sont entièrement fabriqués à la main dans une usine de Toscane après avoie été dessinés à Monaco, avec des matières nobles comme le lin. Les détails colorés font la différence et notamment ceux de la collection spéciale Noël composée de petits bonshommes de neige brodés délicatement, de sapins ou de pains d’épices.

74 boulevard d’Italie, 9000 Monaco

© Maison Alia

Un soin Lancaster

Saviez-vous que ce géant de la beauté qui compte dix usines à travers le monde, possède toujours un pôle de fabrication à Monaco ? Appartenant au groupe américain Coty, Lancaster a en effet été fondé en 1946 sur le Rocher. En Principauté, la marque dispose encore aujourd’hui d’un centre de recherche et développement en plus de l’usine qui fabrique au total près de 50 millions d’articles chaque année. Si le produit phare est la crème solaire avec son fameux packaging orange, Lancaster est à la pointe en ce qui concerne les soins du visage. Sérums, crèmes, toniques… Tout y est pout une skincare de qualité.

6 Av. Albert II, 98000 MonacoTech, Monaco (usine)