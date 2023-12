5 idee regalo “Made in Monaco” per Natale

Tic tac, tic tac… Il tempo scorre! Non avete ancora trovato il regalo perfetto da mettere sotto l’albero? Questo articolo è per voi.

Con il Capodanno alle porte, perché non coccolate i vostri cari con prodotti locali? Abbiamo scelto cinque marchi monegaschi per far felici tutti: donne, uomini e bambini.

Un accessorio Monoïkos 1297

Situata in rue Princesse Caroline, questa azienda monegasca specializzata in prodotti di lusso ecosostenibili propone collezioni ispirate al Principato di Monaco: il Gran Premio, le barche, i quartieri, il circo… Troverete qualcosa per tutti gli amanti del territorio (che non sono pochi!). Tra gli articoli proposti ci sono scialli e sciarpe, teli da mare, foulard, cravatte… Senza dimenticare le candele e i diffusori, regali per la casa sempre graditi.

6 Rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

© Direzione della Comunicazione / Stephane Danna

Un gioiello APM Monaco

Che cosa hanno in comune Caroline Receveur, Baptiste Giabiconi e Charles Leclerc? Sono o sono stati testimonial di APM Monaco. Il marchio monegasco è stato fondato da Ariane Prette (le cui iniziali compongono il nome del brand) che intraprese quest’avventura nel 1982. Oggi la nuora è al timone di APM, che si distingue per uno stile moderno e minimalista. La collezione di Natale è così vivace che è perfetta per scacciare la tristezza dell’inverno. E per chi ama i regali personalizzati, APM propone di inserire numeri, lettere e simboli su un anello che sarà sicuramente unico.

Metropole Shopping Monte-Carlo, 17 avenue des Spélugues, 98000 Monaco

© APM Monaco

Un liquore dell’Orangerie

Che ne dite di un assaggio di Monaco? Girando per il Principato avrete sicuramente notato i tanti alberi di arance amare, sono circa 600. Il monegasco Philip Culazzo ha deciso di utilizzare la scorza di questi agrumi per produrre un delizioso liquore nel quartiere di Condamine. Si chiama l’Orangerie e lo trovate negli hotel della SBM, al Métropole, allo Yacht Club, all’Automobile Club e alla Grands Chais Monégasques. È un prodotto 100% naturale, senza coloranti né conservanti, e può essere aggiunto ai cocktail, ma anche ai dolci e ai gelati, o gustato come aperitivo o digestivo. Buonissimo!

9 Rue de la Turbie, 98000 Monaco

© L’Orangerie – Liquore di Monaco

Biancheria per la casa firmata Maison Alia

Questa azienda monegasca di biancheria di lusso è specializzata in articoli per la camera da letto, il bagno, la tavola e i bambini. Questo Natale, regalate una bella tovaglia o dei set di tovagliette, Sono disegnate a Monaco e realizzate a mano in una fabbrica in Toscana, utilizzando materiali nobili come il lino. I dettagli colorati fanno la differenza, soprattutto quelli della collezione natalizia con pupazzi di neve, alberi di Natale e omini di pan di zenzero delicatamente ricamati.

74 boulevard d’Italie, 9800 Monaco

© Maison Alia

Un trattamento Lancaster

Lo sapevate che questo colosso del settore beauty, che conta dieci fabbriche in tutto il mondo, ha ancora una base di produzione a Monaco? Ormai parte del gruppo americano Coty, Lancaster è stata fondata nel Principato nel 1946. Oltre alla fabbrica, che produce un totale di quasi 50 milioni di articoli all’anno, il marchio ha a Monaco anche un centro di ricerca e sviluppo. Il prodotto di punta resta la crema solare con la famosa confezione arancione, ma Lancaster è all’avanguardia anche per la cura del viso. Sieri, creme, tonici… Tutto ciò che serve per una skincare di qualità .

6 Av. Albert II, 98000 MonacoTech, Monaco (fabbrica)