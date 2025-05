Dove guardare il Gran Premio di Monaco oltre alle tribune?

Nel fine settimana del Gran Premio, tantissimi spettatori e appassionati di Formula 1 senza biglietto si godono lo spettacolo e l’atmosfera della gara. Quest’anno, l’appuntamento è dal 22 al 25 maggio.

Durante il weekend del Grand Prix di Monaco, essere “i primi” fa la differenza. I primi al traguardo per i piloti e i primi ad accaparrarsi il posto migliore per gli spettatori. Dal giovedì alla domenica, giorno della gara, l’affluenza cresce di ora in ora. Già all’arrivo alla stazione di Monaco, il passaggio è bloccato da un imponente controllo di sicurezza.

Una volta superato questo ostacolo, vi consigliamo di puntare dritti verso la Rocca e le alture per cercare di intravedere qualche curva del circuito. Attenzione però: in alcuni punti potrebbero essere installate delle barriere visive. Ogni anno la zona è presa d’assalto, quindi vi conviene arrivare molto presto per guadagnare un posto in prima fila dietro le transenne. Anche se distanti dal tracciato, questi punti offrono una vista panoramica e il rombo delle auto si sente in tutto il Principato.

Potrete scorgere qualche curva dalla Rocca di Monaco. ©Monaco Tribune

Ma ci sono anche altri spot da cui osservare gratuitamente la sfilata delle monoposto. Sono però gettonatissimi, e spesso per assicurarsi la visuale migliore bisogna essere lì all’alba. Inoltre, anche qui in passato sono stati installati pannelli per limitare la visibilità.

Un punto strategico è l’uscita della stazione di Monaco, sotto l’edificio Palais Honoria, a due passi dal Boulevard de Belgique. Da lì, si apre un piccolo scorcio con una bella vista sul Port Hercule e sulla pit lane. Poco più in basso si può intravedere anche l’uscita della curva Sainte-Dévote e qualche metro dell’Avenue d’Ostende.

Fate poi un passo indietro per imboccare il Boulevard de Suisse e fermatevi all’altezza della scalinata delle Gaumates. Anche qui, vale la regola del “prima arrivi, meglio stai”: se siete tra i primi, potrete godervi la vista sul Port Hercule e sull’ingresso della curva della Rascasse.

Per l’ultimo spot, bisogna salire ancora un po’ e allontanarsi dal centro. L’ingresso del Parking des Salines è un’ottima opzione. Tra l’altro, il parcheggio offre tariffe molto convenienti durante il Grand Prix. Da lì si vedono l’Avenue d’Ostende, l’uscita del tunnel e l’arrivo a tutta velocità delle monoposto nella chicane.

Gran Premio di Monaco 2025: come raggiungere il circuito e come muoversi in città

La Fanzone MGP Live

Se volete seguire la corsa in diretta e gratuitamente, la Fanzone allestita al Marché de la Condamine fa al caso vostro. Durante tutto il weekend troverete anche diversi intrattenimenti.

In programma: l’incontro con i piloti (Charles Leclerc e Lewis Hamilton saliranno sul palco venerdì alle 12:00), simulatori di Formula 1, vendita di souvenir… Il posto perfetto per immergersi nell’atmosfera del GP!

Il programma ufficiale degli incontri con i piloti nella Fanzone © Autombile Club de Monaco

Per tutto il week end del Gran Premio, al Marché de la Condamine trovate la Fanzone. ©Monaco Tribune

I locali di Monaco

Un altro modo per godersi il Gran Premio a prezzi ridotti è dai vari locali aperti in questo fine settimana di maggio. Molti proiettano la gara o le qualificazioni sugli schermi. Anche qui i tavoli vanno a ruba e vengono spesso prenotati in anticipo.

Volete unire Formula 1 e go kart? Il nuovo centro Box98, appena inaugurato nel Principato, trasmetterà tutte le gare del weekend. È il posto perfetto per seguire il Grand Prix in un’atmosfera unica, tra giri di kart e giochi arcade.

All’hotel Méridien Beach Plaza, invece, il Sunset Monaco trasforma il weekend del GP in un vero festival all’aperto, tra musica elettronica, arte contemporanea e cucina gourmet… con i piedi nella sabbia! Ovviamente, non manca il maxischermo per vedere la corsa.

Sul Port Hercule, punto di partenza della gara, diversi ristoranti puntano sulla vicinanza con il Gran Premio monegasco. L’Escale, ad esempio, si trova a pochi metri dal Boulevard Albert I e dalle famose monoposto. A pochi passi, anche il Quai des artistes gode di una vista impareggiabile. Come previsto, il ristorante è già al completo a pranzo in quel fine settimana. Lo stesso vale per il Cafè Milano.

Altri, come il Botticelli, propongono offerte speciali per il Gran Premio. Nel cuore del circuito, il ristorante gode di una vista privilegiata sulla curva Sainte Dévote e sulla salita del Casinò. Il locale conta 300 posti a sedere e offre una formula esclusiva che comprende biglietto, pranzo e vista. Anche qui i posti vanno a ruba. Non vi resta che scegliere!