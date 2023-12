Spettacoli, musica, ristoranti… Dove festeggiare il Capodanno 2024 a Monaco?

Il Principato sarà in fermento per i festeggiamenti del 31 dicembre - © Monte-Carlo SBM

Ecco qualche idea per festeggiare San Silvestro dalla redazione di Monaco Tribune.

Capodanno si avvicina. Se non avete ancora deciso dove festeggiare il nuovo anno, ecco alcune proposte interessanti.

1) Venite a ballare al Villaggio di Natale

Al Villaggio di Natale trovate anche chalet per rifocillarvi o bere una cioccolata calda – © Ed Wright / Comune di Monaco

Come ogni anno, il tradizionale Villaggio di Natale ha organizzato una grande serata per la notte di Capodanno. Per segnare il passaggio al 2024, a partire dalle 21:00 vi aspetta un’enorme festa da ballo con DJ. E se amate fare le ore piccole, non perdetevi lo spettacolo delle fontane luminose dalle 23:59 alle 00:20.

Attenzione: quest’anno non ci saranno fuochi d’artificio o spettacoli di droni per celebrare l’arrivo del 2024.

Ingresso libero e gratuito

Maggiori informazioni al +377 93 15 06 03

2) Concedetevi una cena indimenticabile

Si sa, i cenoni di Capodanno sono sempre particolari. Molti ristoranti del Principato accolgono gli ospiti in un’atmosfera intima e servono piatti raffinati. Ecco una panoramica breve e non esaustiva!

Il MayaBay propone una serata a tema “notte delle lanterne” – © MayaBay

MayaBay : lasciatevi incantare dalla magia della “notte delle lanterne”. A partire dalle 19:30, verrete deliziati da musica dal vivo e da squisite specialità asiatiche. Informazioni e prenotazioni sul sito del MayaBay Monaco o al numero +377 97 70 74 67. Circa 400 euro a persona.

: lasciatevi incantare dalla magia della “notte delle lanterne”. A partire dalle 19:30, verrete deliziati da musica dal vivo e da squisite specialità asiatiche. Informazioni e prenotazioni sul sito del MayaBay Monaco o al numero +377 97 70 74 67. Circa 400 euro a persona. Le Before : glamour e musica si fondono mentre assaporate un menù raffinato e un calice di champagne Moët & Chandon. Informazioni e prenotazioni sul sito del Before Monaco o al numero +377 99 90 80 30. 150 euro a persona.

: glamour e musica si fondono mentre assaporate un menù raffinato e un calice di champagne Moët & Chandon. Informazioni e prenotazioni sul sito del Before Monaco o al numero +377 99 90 80 30. 150 euro a persona. Niwaki : deliziose specialità asiatiche e un DJ dal vivo? Ecco l’invitante programma di Capodanno del Niwaki. Informazioni e prenotazioni al numero +377 92 00 37 00 o all’indirizzo e-mail contact@theniwaki.com. 250 euro a persona (à la carte). Menù di 7 portate con calice di champagne a 350 euro a persona.

: deliziose specialità asiatiche e un DJ dal vivo? Ecco l’invitante programma di Capodanno del Niwaki. Informazioni e prenotazioni al numero +377 92 00 37 00 o all’indirizzo e-mail contact@theniwaki.com. 250 euro a persona (à la carte). Menù di 7 portate con calice di champagne a 350 euro a persona. Yoshi Monaco : il mitico Hôtel Métropole propone il suo menù Nenmatsu 2024 con squisite specialità giapponesi. Informazioni e prenotazioni al numero +377 93 15 13 13 e all’indirizzo e-mail yoshi@metropole.com. 350 euro a persona (bevande escluse).

: il mitico Hôtel Métropole propone il suo menù Nenmatsu 2024 con squisite specialità giapponesi. Informazioni e prenotazioni al numero +377 93 15 13 13 e all’indirizzo e-mail yoshi@metropole.com. 350 euro a persona (bevande escluse). Les Ambassadeurs by Christophe Cussac: il nuovo ristorante gourmet dell’Hôtel Métropole vi aspetta per un Capodanno incredibile, con una cena esclusiva e un meraviglioso spettacolo in cinque parti. Informazioni e prenotazioni al numero +377 93 15 15 10 o all’indirizzo e-mail restaurant@metropole.com. 975 euro a persona (bevande escluse).

Per prenotare tutti i locali elencati di seguito, visitate il sito della Société des Bains de Mer.

Le Blue Gin – © Monte-Carlo SBM

Le Louis XV – Alain Ducasse all’Hôtel de Paris : menù a 1.200 euro a persona (bevande escluse). Possibilità di abbinamenti enogastronomici a 500 euro a persona.

: menù a 1.200 euro a persona (bevande escluse). Possibilità di abbinamenti enogastronomici a 500 euro a persona. Le Grill : menù fisso a 990 euro a persona (bevande escluse).

: menù fisso a 990 euro a persona (bevande escluse). La Salle Empire : cena spettacolo a 1.200 euro a persona con abbinamenti enogastronomici.

: cena spettacolo a 1.200 euro a persona con abbinamenti enogastronomici. Le Bar Américain: band dal vivo. Spesa minima: 750 euro a persona. Inizio alle ore 22:00.

band dal vivo. Spesa minima: 750 euro a persona. Inizio alle ore 22:00. Le Salon Rose : pietanze tipiche delle feste à la carte e intrattenimento.

: pietanze tipiche delle feste à la carte e intrattenimento. Le Train Bleu : pietanze tipiche delle feste à la carte e intrattenimento.

: pietanze tipiche delle feste à la carte e intrattenimento. L’Orange Verte di Marcel Ravin : menù dello chef stellato Marcel Ravin, 610 euro a persona (inclusa 1/2 bottiglia di Comtes de Champagne a persona). A partire dalle ore 20:00.

: menù dello chef stellato Marcel Ravin, 610 euro a persona (inclusa 1/2 bottiglia di Comtes de Champagne a persona). A partire dalle ore 20:00. Espace Calypso : menù a 395 euro a persona (compresa 1/2 bottiglia di Champagne Taittinger Prélude Grands Crus a persona), musica dal vivo.

: menù a 395 euro a persona (compresa 1/2 bottiglia di Champagne Taittinger Prélude Grands Crus a persona), musica dal vivo. Blue Gin : aperitivo dalle 18:00 alle 22:00. Party dalle 23:00 (costo minimo per tavolo 350 €, per due persone). DJ dal vivo, fuochi d’artificio a mezzanotte, numeri di magia.

: aperitivo dalle 18:00 alle 22:00. Party dalle 23:00 (costo minimo per tavolo 350 €, per due persone). DJ dal vivo, fuochi d’artificio a mezzanotte, numeri di magia. Pavyllon Monte-Carlo : menù di 6 portate dello chef stellato Yannick Alleno (incluso un calice di champagne, carta dei vini esclusa). 990 euro a persona.

: menù di 6 portate dello chef stellato Yannick Alleno (incluso un calice di champagne, carta dei vini esclusa). 990 euro a persona. Salle Belle Epoque : menù di 5 portate (inclusa 1/2 bottiglia di champagne, acqua, caffè, intrattenimento musicale). Adulti: 700 euro. Bambini sotto i 12 anni: 350 euro. A partire dalle ore 20:00.

: menù di 5 portate (inclusa 1/2 bottiglia di champagne, acqua, caffè, intrattenimento musicale). Adulti: 700 euro. Bambini sotto i 12 anni: 350 euro. A partire dalle ore 20:00. Le Limùn : cenone di Capodanno à la carte. A partire dalle 19:00.

: cenone di Capodanno à la carte. A partire dalle 19:00. Le Crystal Bar: formula aperitivo con cocktail + 4 tartine, 40 euro a persona. A partire dalle 19:00.

3) Le grandi storie in scena

Il Fantasma dell’Opera – © Alessandro Pinna

Se preferite concludere l’anno con uno spettacolo superlativo, siete nel posto giusto! Monaco propone tre rappresentazioni eccezionali. A cominciare dal famoso Fantasma dell’Opera, all’Opéra de Monte-Carlo. Mentre la prima (già esaurita) è prevista per le 15:00, il secondo spettacolo andrà in scena alle 20:00. E, per essere in tema, siete invitati a vestirvi in costume e a indossare la vostra maschera migliore!

Carmen – © Ballets de Monte-Carlo

Gli amanti del balletto potranno riscoprire un altro classico: la Carmen. Presentato dai Ballets de Monte-Carlo, lo spettacolo si terrà al Grimaldi Forum alle 19:30 e metterà in scena una Carmen passionale e vivace, reinventata dal coreografo Johan Inger, che ha persino ricevuto il premio “Benois de la Danse” nel 2016 per questa singolare produzione.

Naïs – © Théâtre des Muses

Infine, se amate le rappresentazioni teatrali drammatiche, il Théâtre des Muses vi invita a scoprire Naïs, alle 20:00 e poi alle 22:15 per festeggiare il Capodanno. Questo spettacolo, ispirato all’adattamento cinematografico di Marcel Pagnol del romanzo di Emile Zola, racconta la storia di Toine, un gobbo che resta ottimista nonostante il suo handicap. Lui è innamorato di Naïs, figlia di un violento contadino, ma lei ha occhi solo per Frédéric, un giovane di famiglia borghese. Arriva l’estate e i giovani amanti si abbandonano a piaceri proibiti per la loro condizione sociale…

Il Fantasma dell’Opera : da 170 a 280 euro / informazioni sul sito montecarloticket o al numero +377 92 00 13 70

: da 170 a 280 euro / informazioni sul sito montecarloticket o al numero +377 92 00 13 70 Carmen : da 45 a 59 euro (tariffa ragazzi: 25 euro) / informazioni sul sito web di montecarloticket o al numero +377 99 99 30 00

: da 45 a 59 euro (tariffa ragazzi: 25 euro) / informazioni sul sito web di montecarloticket o al numero +377 99 99 30 00 Naïs: 49,50 euro / informazioni sul sito del Théâtre des Muses o al numero +377 97 98 10 93

4) Divertirsi a ritmo di musica

Jimmy’z Monte-Carlo – © Monte-Carlo SBM

Per i più festaioli, il Principato offre diversi locali pronti ad accoglierli fino a notte fonda! A cominciare dalla leggendaria Salle des Etoiles, che renderà omaggio al celebre gruppo degli ABBA con una cena-spettacolo inedita a partire dalle 20:00. Potrete scatenarvi sulle note di Dancing Queen, Waterloo o Mamma Mia in uno dei locali più belli di Monaco.

Anche il Jimmy’z, naturalmente, festeggerà il Capodanno al ritmo dei DJ Dosh e Rawdølff. La festa inizierà alle 23:00 e l’atmosfera selvaggia è garantita!

Anche il Buddha-Bar propone una serata indimenticabile, con i mix di DJ Akram, DJ Papa e DJ Renaud. E per chi vuole concedersi un trattamento speciale, il locale offre un menù di Capodanno eccezionale.

Anche il Twiga Monte-Carlo vi invita a festeggiare il nuovo anno. Per il momento il locale fa mistero sui festeggiamenti, ma una cosa è certa: darete il benvenuto al 2024 in grande stile!

Infine, se andate all’MK Club, assicuratevi di esser ben riposati: nel locale si farà festa dalle 22:00 alle 7:00 del mattino, per dare il benvenuto al nuovo anno in un’atmosfera glamour e di tendenza!