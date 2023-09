Sposarsi a Monaco: le location più popolari del Principato

Per un matrimonio da sogno, serve una location da sogno. Monaco Tribune è andato alla ricerca dei locali più ambiti dai futuri sposi.

Non possiamo scrivere un articolo sui matrimoni senza parlare della bellezza, della maestosità e dell’atmosfera di un tale evento, che sarà il giorno più bello della vita di almeno due persone. I gioielli architettonici del Principato sono perfetti per creare ricordi indelebili. Abbiamo parlato con alcuni esperti in materia.

Le sale più belle di Monaco

C’è un luogo in particolare che i futuri sposi che vogliono celebrare la loro unione nel Principato sognano a occhi aperti. Jean-Christophe Goethals, direttore generale dell’agenzia di eventi JustUnlimited Monaco, sa bene qual è la risposta: “La Salle des Étoiles”.

Con la sua atmosfera particolare, quasi unica, la Salle des Étoiles è già teatro di alcuni degli eventi più importanti di Monaco. Ogni anno ospita infatti il Bal de la Rose, il Monte-Carlo Sporting Summer Festival e il Gala della Croce Rossa monegasca, riunendo ospiti prestigiosi per una serata all’insegna del glamour. Con i suoi 1.000 m2, il tetto a scomparsa e le ampie vetrate, è senza dubbio un luogo magico.

La Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo – DR

Celebrare un matrimonio in questo luogo speciale richiede un certo budget e, secondo le agenzie, un certo prestigio. “Siamo abituati ad avere una clientela esigente. È un evento unico, non abbiamo una seconda possibilità. Dobbiamo offrire l’eccellenza e la qualità che il cliente richiede”, spiega l’amministratore delegato di JustUnlimited, che cita come secondo esempio il Monte-Carlo Bay, a cui ci si affida regolarmente.

Il Monte-Carlo Bay & Resort. © Monte-Carlo SBM

“Questo locale è considerato un’opzione più informale rispetto ad altri luoghi iconici di Monaco (…) È una scelta gettonata per i matrimoni all’aperto”, afferma Sophie Daudé, fondatrice dell’omonima agenzia di eventi. “Sono location fatte per ospitare eventi di grande portata”, conclude Jean-Christophe Goethals.

Un po’ più insoliti sono invece i matrimoni su yacht e altre grandi imbarcazioni. “Richiedono una maggiore organizzazione, ma riceviamo sempre più richieste per eventi simili”. Su Facebook non è raro imbattersi in foto di questi matrimoni al largo del Principato.

Come sposarsi a Monaco?

La Société des Bains de Mer vi farà vivere la magia

A Monaco, la Monte-Carlo SBM sfrutta le sue location uniche per organizzare eventi altrettanto speciali. La Salle des Étoiles, il Monte-Carlo Bay, l’Hôtel de Paris, il Monte-Carlo Beach, la sala Belle Époque dell’Hôtel Hermitage o ancora il Jimmy’z Monte-Carlo…

Oltre all’arredamento da sogno, l’istituzione monegasca, come altre location specializzate in eventi, vanta una posizione speciale, quella della Costa Azzurra. “Per gli ospiti internazionali, soprattutto per quelli che organizzano un matrimonio a Monaco, l’Hôtel de Paris offre un’esperienza unica (…) la Salle Empire è particolarmente apprezzata per la sua raffinatezza”, spiega Sophie Daudé.

La Salle Belle Époque dell’Hôtel Hermitage, il Jimmy’z Monte-Carlo e la Salle Empire dell’Hôtel de Paris – © Monte-Carlo SBM

“Siamo molto fortunati ad avere un clima che ci permette di celebrare matrimoni all’aperto, e poi c’è il mare! Sono in molti a volersi sposare a Monaco o in Costa Azzurra per i paesaggi straordinari”, ha dichiarato Jean-Christophe Goethals a Monaco Info l’anno scorso.

E oltre Monaco?

A volte, questi desideri possono essere esauditi a qualche chilometro dal Principato. “L’Hôtel du Cap Estel e la Villa Ephrussi de Rothschild sono molto richiesti”, aggiunge l’esperto. Situate rispettivamente a Eze-sur-mer e a Saint-Jean-Cap-Ferrat, le due location incarnano ciò che i futuri sposi cercano a Monaco e nella Costa Azzurra: il senso di meraviglia.