Se marier à Monaco : les lieux de la Principauté les plus prisés par les mariés

Ne dit-on pas que les plus beaux mariages se font dans les plus beaux endroits ? Vous avez quatre heures. En attendant, Monaco Tribune s’est renseigné sur ces lieux de la Principauté convoités par les futurs mariés.

Nous ne pouvions pas écrire un dossier consacré au mariage sans évoquer l’esthétisme, la grandeur, l’ambiance d’un tel événement, celui qui marquera les esprits à vie d’au moins deux personnes. Et pour des souvenirs inoubliables, la Principauté a quelques atouts architecturaux. Nous avons posé la question à quelques spécialistes.

Les plus belles salles de Monaco

Un endroit peut particulièrement faire rêver les futurs mariés qui souhaitent marquer leur union en Principauté. Elle est d’ailleurs la première réponse de Jean-Christophe Goethals, Directeur Général de l’agence d’événementiel JustUnlimited Monaco : « La Salle des Étoiles ».

Avec son ambiance particulière, presque unique, la Salle des Étoiles est déjà le théâtre d’importants événements monégasques. Chaque année, le Bal de la Rose, le Monte-Carlo Sporting Summer Festival ou le Gala de la Croix-Rouge monégasque s’y tiennent et rassemblent, autour de la fête et du glamour, de prestigieux invités. Avec ses 1 000m2, son toit amovible et ses grandes baies vitrées, nul doute que la magie sera présente.

La Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo – DR

Y célébrer son mariage demande un certain budget et, pour les agences, un certain standing. « On a l’habitude d’avoir une clientèle exigeante. C’est un événement unique, nous n’avons pas le droit à une seconde chance. Nous devons proposer l’excellence et une qualité qui nous est demandée », développe le Directeur Général de JustUnlimited, qui ajoute un second exemple avec le Monte-Carlo Bay, régulièrement sollicité également.

Le Monte-Carlo Bay & Resort. © Monte-Carlo SBM

« Ce lieu est considéré comme une option plus décontractée par rapport aux autres lieux emblématiques de Monaco (…) C’est un choix populaire pour les mariages en plein air », témoigne Sophie Daudé, créatrice de l’agence d’événementiel du même nom. « Ce sont des endroits qui sont faits pour accueillir des événements de grande ampleur », conclura Jean-Christophe Goethals.

Plus insolites, les mariages sur les yachts et autres grands bateaux plaisent beaucoup. « Cela demande plus d’organisation mais nous avons de plus en plus de demandes similaires. » Sur le réseau social Facebook, il n’est pas rare de voir passer quelques photos de ces événements au large de la Principauté.

La Société des Bains de Mer invite à la magie

Il semblerait qu’à Monaco, la Monte-Carlo SBM tire profit de ses espaces uniques pour qu’il y soit organisé des événements qui le seront tout autant. La Salle des Étoiles, le Monte-Carlo Bay, l’Hôtel de Paris, le Monte-Carlo Beach, la salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage ou encore le Jimmy’z Monte-Carlo…

Au-delà de décors qui peuvent particulièrement nous faire rêver, l’institution monégasque profite, comme les structures spécialisées dans l’événementiel, du cadre particulier de la Côte d’Azur. « Pour les personnes venant de l’international, spécialement celles envisageant un mariage à Monaco, l’Hôtel de Paris offre une expérience unique (…) la Salle Empire est particulièrement prisée pour sa sophistication », illustre Sophie Daudé.

La Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage, le Jimmy’z Monte-Carlo et la Salle Empire de l’Hôtel de Paris – © Monte-Carlo SBM

« On a cette grande chance d’avoir un climat qui nous permet de faire des mariages dehors et puis, la mer ! Il y a énormément de personnes qui souhaitent venir se marier à Monaco où sur la Côte d’Azur parce qu’il y a un décor naturel extraordinaire », développait également Jean-Christophe Goethals sur Monaco Info l’an dernier.

Et au-delà de Monaco ?

Parfois, les envies se trouvent à seulement quelques kilomètres de la Principauté. « L’Hôtel du Cap Estel ou encore la Villa Ephrussi de Rothschild sont beaucoup demandés », ajoute le spécialiste. Respectivement situés à Eze-sur-mer et à Saint-Jean-Cap-Ferrat, les deux lieux sont à l’image de ce que les futurs mariés cherchent à Monaco et sur la Côte d’Azur : l’émerveillement.