Spectacles, musique, restaurants… Où fêter le nouvel an 2024 à Monaco ?

Monaco Tribune vous donne quelques idées pour la Saint-Sylvestre.

Le 31 décembre approche à grands pas. Et si vous n’avez pas encore choisi le lieu où vous célébrerez la nouvelle année, voici une sélection d’endroits où faire la fête.

1) Venez danser au Village de Noël

Le Village de Noël propose aussi des chalets pour se restaurer ou déguster un chocolat chaud – © Ed Wright / Mairie de Monaco

Comme chaque année, le traditionnel Village de Noël a prévu une belle soirée pour la Saint-Sylvestre. Pour le passage à l’année 2024, c’est une grande soirée dansante animée par un DJ qui est au programme, et ce dès 21 heures. Et pour les couche-tard, ne ratez pas le grand spectacle de fontaines lumineuses de 23h59 à 00h20.

A noter que cette année, il n’y aura ni feux d’artifices ni spectacle de drones pour marquer l’arrivée de 2024.

Entrée libre et gratuite

Renseignements au +377 93 15 06 03

2) Offrez-vous un repas d’exception

Le nouvel an est généralement synonyme de repas de fête, et nombreux sont les restaurants de la Principauté qui ont décidé de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse, avec des mets raffinés. Petit tour d’horizon, non exhaustif !

Le MayaBay propose une soirée « nuit des lanternes » – © MayaBay

MayaBay : profitez de la beauté de la « nuit des lanternes » à partir de 19h30, au son de live music et en dégustant de délicieuses spécialités asiatiques. Informations et réservations sur le site internet du MayaBay Monaco ou au +377 97 70 74 67. Environ 400 euros par personne.

: profitez de la beauté de la « nuit des lanternes » à partir de 19h30, au son de live music et en dégustant de délicieuses spécialités asiatiques. Informations et réservations sur le site internet du MayaBay Monaco ou au +377 97 70 74 67. Environ 400 euros par personne. Le Before : glamour et musique vous attendent, tout en savourant un menu raffiné, agrémenté d’une coupe de champagne « Moët & Chandon ». Informations et réservations sur le site internet du Before Monaco ou au +377 99 90 80 30. 150 euros par personne.

: glamour et musique vous attendent, tout en savourant un menu raffiné, agrémenté d’une coupe de champagne « Moët & Chandon ». Informations et réservations sur le site internet du Before Monaco ou au +377 99 90 80 30. 150 euros par personne. Niwaki : d’exquises spécialités asiatiques au son d’un live DJ ? Voici le programme alléchant du Niwaki pour le nouvel an. Informations et réservations au +377 92 00 37 00 ou à contact@theniwaki.com. 250 euros par personne (à la carte). Menu 7 plats et coupe de champagne à 350 euros par personne.

: d’exquises spécialités asiatiques au son d’un live DJ ? Voici le programme alléchant du Niwaki pour le nouvel an. Informations et réservations au +377 92 00 37 00 ou à contact@theniwaki.com. 250 euros par personne (à la carte). Menu 7 plats et coupe de champagne à 350 euros par personne. Yoshi Monaco : le fabuleux Hôtel Métropole vous propose son menu Nenmatsu 2024 avec de délicieuses spécialités japonaises. Informations et réservations au +377 93 15 13 13 et à yoshi@metropole.com. 350 euros par personne (hors boissons).

: le fabuleux Hôtel Métropole vous propose son menu Nenmatsu 2024 avec de délicieuses spécialités japonaises. Informations et réservations au +377 93 15 13 13 et à yoshi@metropole.com. 350 euros par personne (hors boissons). Les Ambassadeurs by Christophe Cussac : le nouveau restaurant gastronomique de l’Hôtel Métropole vous accueille pour un réveillon spectaculaire, autour d’un dîner d’exception et d’un spectacle merveilleux en cinq parties. Informations et réservations au +377 93 15 15 10 ou à restaurant@metropole.com. 975 euros par personne (hors boissons).

Pour réserver tous les prochains établissements, rendez-vous sur le site internet de la Société des Bains de Mer.

Le Blue Gin – © Monte-Carlo SBM

Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris : menu à 1 200 euros par personne (hors boissons). Accords mets & vins à 500 euros par personne.

: menu à 1 200 euros par personne (hors boissons). Accords mets & vins à 500 euros par personne. Le Grill : menu unique à 990 euros par personne (hors boissons).

: menu unique à 990 euros par personne (hors boissons). La Salle Empire : menu spectacle à 1 200 euros par personne avec accords mets et vins.

: menu spectacle à 1 200 euros par personne avec accords mets et vins. Le Bar Américain : groupe live musique. Minimum de dépenses : 750 euros par personne. A partir de 22 heures.

: groupe live musique. Minimum de dépenses : 750 euros par personne. A partir de 22 heures. Le Salon Rose : plats de fêtes à la carte et animations.

: plats de fêtes à la carte et animations. Le Train Bleu : plats de fêtes à la carte et animations.

: plats de fêtes à la carte et animations. L’Orange Verte par Marcel Ravin : menu par le chef étoilé Marcel Ravin, 610 euros par personne (1/2 bouteille Comtes de Champagne par personne incluse). À partir de 20 heures.

: menu par le chef étoilé Marcel Ravin, 610 euros par personne (1/2 bouteille Comtes de Champagne par personne incluse). À partir de 20 heures. Espace Calypso : menu à 395 euros par personne (1/2 bouteille de Champagne Taittinger Prélude Grands Crus par personne incluse), musique live.

: menu à 395 euros par personne (1/2 bouteille de Champagne Taittinger Prélude Grands Crus par personne incluse), musique live. Blue Gin : apéritif de 18 heures à 22 heures. Soirée à partir de 23 heures (dépenses minimum par table 350 euros, sur une base de deux personnes). Live DJ, feu d’artifice à minuit, close-up magie.

: apéritif de 18 heures à 22 heures. Soirée à partir de 23 heures (dépenses minimum par table 350 euros, sur une base de deux personnes). Live DJ, feu d’artifice à minuit, close-up magie. Pavyllon Monte-Carlo : menu du chef étoilé Yannick Alleno en 6 plats (dont une coupe de champagne, carte vins en supplément). 990 euros par personne.

: menu du chef étoilé Yannick Alleno en 6 plats (dont une coupe de champagne, carte vins en supplément). 990 euros par personne. Salle Belle Epoque : menu 5 plats (dont 1/2 bouteille de champagne, eau, café, animation musicale). Adultes : 700 euros. Enfants de moins de 12 ans : 350 euros. A partir de 20 heures.

: menu 5 plats (dont 1/2 bouteille de champagne, eau, café, animation musicale). Adultes : 700 euros. Enfants de moins de 12 ans : 350 euros. A partir de 20 heures. Le Limùn : dîner de réveillon à la carte. A partir de 19 heures.

: dîner de réveillon à la carte. A partir de 19 heures. Le Crystal Bar : formule apéritive avec cocktail + 4 canapés, 40 euros par personne. A partir de 19 heures.

3) Découvrez de belles histoires sur scène

Le Fantôme de l’Opéra – © Alessandro Pinna

Si vous préférez terminer l’année par un superbe spectacle, ne cherchez plus ! Monaco propose trois belles représentations. A commencer par le célèbre Fantôme de l’Opéra, au sein de l’Opéra de Monte-Carlo. Si la première représentation (déjà complète) est prévue à 15 heures, une seconde aura lieu à 20 heures. Et pour cette dernière, et afin d’être dans le thème, vous êtes invités à vous costumer et à porter votre plus beau masque !

Carmen – © Ballets de Monte-Carlo

Les amoureux de ballets pourront, quant à eux, redécouvrir un autre classique : Carmen. Proposé par les Ballets de Monte-Carlo, ce spectacle se déroulera au Grimaldi Forum à 19h30 et offrira une Carmen passionnée et fougueuse, réinventée par le chorégraphe Johan Inger, qui a même reçu un « Benois de la Danse » en 2016 pour cette création unique.

Naïs – © Théâtre des Muses

Enfin, si votre cœur balance plutôt vers l’art dramatique, le Théâtre des Muses vous invite à découvrir Naïs, à 20 heures, puis à 22h15 pour fêter le réveillon. Cette pièce, inspirée d’une adaptation cinématographique de Marcel Pagnol du roman d’Emile Zola, raconte l’histoire de Toine, un bossu optimiste malgré son handicap. S’il est amoureux de Naïs, fille d’un paysan violent, cette dernière n’a d’yeux que pour Frédéric, jeune homme issu d’une famille bourgeoise. L’été arrive et les jeunes amoureux se laissent aller à des plaisirs que leurs conditions sociales ne leur permettent pas…

Le Fantôme de l’Opéra : de 170 à 280 euros / renseignements sur le site internet montecarloticket ou au +377 92 00 13 70

de 170 à 280 euros / renseignements sur le site internet montecarloticket ou au +377 92 00 13 70 Carmen : de 45 à 59 euros (tarif jeune : 25 euros) / renseignements sur le site internet montecarloticket ou au +377 99 99 30 00

de 45 à 59 euros (tarif jeune : 25 euros) / renseignements sur le site internet montecarloticket ou au +377 99 99 30 00 Naïs : 49,50 euros / renseignements sur le site internet du Théâtre des Muses ou au +377 97 98 10 93

4) Vibrez au rythme de la musique

Jimmy’z Monte-Carlo – © Monte-Carlo SBM

Pour les plus fêtards, plusieurs endroits de la Principauté sont prêts à vous accueillir jusqu’au bout de la nuit ! A commencer par la mythique Salle des Etoiles qui rendra hommage au célèbre groupe ABBA avec un dîner-spectacle unique à 20 heures. Déhanchez-vous sur Dancing Queen, Waterloo ou encore Mamma Mia dans l’une des plus belles salles de Monaco.

Le Jimmy’z, bien sûr, fêtera aussi le réveillon au son des platines des DJs Dosh et Rawdølff. Le rendez-vous est donné à 23 heures, ambiance de folie garantie !

De même, le Buddha-Bar vous propose une soirée inoubliable, sur des mix de DJ Akram, DJ Papa et DJ Renaud. Et pour ceux qui veulent aussi se régaler, l’établissement propose un menu de réveillon exceptionnel.

De son côté, Twiga Monte-Carlo vous invite également à célébrer le nouvel an. Si, pour l’instant, l’établissement reste mystérieux sur les festivités, une chose est sûre : vous y accueillerez 2024 avec style !

Enfin, si vous comptez vous rendre au MK Club, tâchez de bien vous reposer : le club vous accueille de 22 heures à 7 heures du matin pour fêter le nouvel an dans une ambiance glamour et branchée !