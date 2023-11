Les Ballets de Monte-Carlo : le programme de décembre

De la danse inclusive à un hommage au Prince Rainier III… Vous ne risquez pas de vous ennuyer !

14 décembre : « C’est Beau ! » réalisé par les compagnies 6è Sens & DKBEL

Dans le cadre du Monaco Dance Forum, au Grimaldi Forum, ceux qui ne la connaisse pas encore pourront découvrir la danse inclusive à travers le spectacle « C’est beau ! », une création réalisée par les compagnies 6e Sens et Dk-BEL qui incluent des personnes en situation de handicap. Depuis deux ans, les Ballets de Monte-Carlo offrent une visibilité au travail émouvant et intelligent de ces compagnies, notamment à l’occasion de la dernière édition de F(ê)tes de la danse !

15 & 16 décembre : « Sol Invictus » d’Hervé KOUBI

Lors de cette événement qui a rassemblé plus de 20 000 personnes sur la Place du Casino en juillet dernier, les spectateurs ont d’ailleurs pu avoir un avant-goût de la création « Sol Invictus » d’Hervé Koubi et ses danseurs de Hip-Hop. Cette coproduction du Monaco Dance Forum sera présentée dans son intégralité au Grimaldi Forum. Parallèlement à sa programmation, Le Monaco Dance Forum proposera, des workshops, des performances, ainsi qu’une projection du mythique « Carmen Jones » d’Otto Preminger.

20, 21, 22 & 23 décembre : « L’Enfant et Les Sortilèges », Jean-Christophe Maillot et « La Valse », George Balanchine

Dans le cadre des célébrations du centenaire du Prince Rainier III, Jean-Christophe Maillot proposera sa nouvelle création « L’Enfant et les Sortilèges » qui était une des oeuvres favorites du Souverain.. Danseurs, musiciens, choristes… 240 artistes seront réunis sur la scène au Grimaldi Forum pour donner vie à ce spectacle grand format. Dans le détails, les Ballets de Monte-Carlo, l’Orchestre Philharmonique, les Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo, une Académie de jeunes chanteurs créée spécialement pour cette occasion par Cecilia Bartoli, et enfin le Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III seront présents.

Avant de dévoiler cette création hors normes où Jean-Christophe Maillot a souhaité narrer les aventures d’un enfant capricieux qui voit les objets et les animaux qu’ils maltraitent prendre vie et se venger, les Ballets de Monte-Carlo donneront La Valse de George Balanchine. Un retour aux sources pour ce ballet donné il y a 20 ans et dont le Prince Rainier III, grand amateur de Ravel, était également féru.

Du 30 décembre 2023 au 4 janvier 2024 : « Carmen », Johan Inger

Johan Inger reprendra le flambeau avec son ballet Carmen interprété par les Ballets de Monte-Carlo. Sa relecture de ce chef-d’œuvre a été unanimement acclamée et a obtenu en 2016 un « Benois de la danse ». Pour ce prestigieux rendez-vous chorégraphique et musical, les danseurs seront à nouveau accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

L’intégralité du programme et les tarifs sont à retrouver sur le site des Ballets de Monte-Carlo.