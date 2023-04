Déhanchez-vous sur la Place du Casino cet été lors de cette énorme fête

La F(ê)aites de la Danse est ouverte à tous, et gratuite !

« Enfin ! » C’est le cri du coeur lâché par Patrice Cellario, heureux de voir revenir la F(ê)aites de la Danse en 2023 alors que la première – et la seule – édition avait eu lieu en 2017. Comme l’a indiqué le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur en conférence de presse, l’idée de cet événement est d’assister, mais surtout de participer à la danse, d’où l’orthographe particulier donné à la manifestation.

Organisée conjointement par les Ballets de Monte-Carlo, la Société des Bains de Mer (SBM) et le Gouvernement Princier, la gigantesque fête aura lieu cette année samedi 8 et dimanche 9 juillet. 24 heures de danse et de spectacles attendent les passionnés et les novices, ainsi que bien d’autres surprises ! Pour Stéphane Valeri, fraichement arrivé aux commandes de la SBM, ce « projet fou » pour les Monégasques et tous les visiteurs de la Principauté, permet de montrer un autre visage de Monaco, celui de la convivialité.

Convivialité et interactivité

250 artistes seront présents, et tous tacheront d’être au service du public. « Si vous ne dansez pas, je serais inquiet », sourit Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur des Ballets de Monte-Carlo, qui à son tour a passé en revue les temps forts de l’événement. À commencer par la Barre Géante, qui permettra au public, à l’instar des danseurs des Ballets de Monte- Carlo, de chauffer ses muscles. S’en suit le Marathon, une épreuve emblématique qui durera désormais 12 heures au lieu de six.

Autres grands moments : le concert de la star internationale Goran Bregovic ainsi que le spectacle de pole danse assuré par Marion Crampe, celle que l’on surnomme la « Fée de la Pole ». Sans oublier les ateliers de différents styles : danse brésilienne, country, tango, danse de salon, tap dance, pole dance, danse tahitienne, danse africaine, hip-hop, boogie woogie… Il y en aura (vraiment) pour tous les goûts.

La soirée se terminera sur une énorme flashmob, dont vous pouvez d’ores et déjà apprendre la chorégraphie, et sur une ambiance clubbing qui se prolongera jusqu’au bout de la nuit grâce aux 3 000 casques mis à disposition. Mais ce n’est pas tout. Au petit matin, les activités se poursuiveront avec entre autres des cours de yoga et une formule détox pour les gourmands qui auront grandement besoin de reprendre des forces.

La Place du Casino totalement transformée

À l’instar de la première édition qui avait réuni 10 000 personnes simultanément sur la Place du Casino, sont attendues des dizaines de milliers de fêtards en provenance de la Côte d’Azur et de la Ligurie cette année. Pour cela, la mythique place réaménagée en 2020 aura un tout autre visage. Exit les palmiers et réverbères, des modifications sont prévues pour, comme l’indique le Président-Délégué de la SBM, « permettre de créer l’un des plus beaux dancefloors à ciel ouvert ».

Plan d’accès à l’événement (Photo © DR)

La SBM qui mettra à disposition 200 collaborateurs, mais aussi certains lieux très prestigieux du Ressort comme l’Opéra Garnier Monte-Carlo. Le groupe sera également chargé de la restauration chapeautée par le chef Philippe Joannès. La qualité promet d’être rendez-vous, mais à des prix abordables. « Nous ne sommes pas là pour faire du business, mais pour offrir un moment de joie et de partage » a rappelé Stéphane Valeri.

Demandez le programme !

Informations pratiques :

Date : du 08 juillet 2023 à 12h jusqu’au 9 juillet à 14h

Lieu : Place du Casino, Monaco

Tarif : gratuit, entrée libre dans la limite de l’espace disponible